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Прем’єр-міністр Іспанії закликає зараховувати до витрат на оборону зусилля по боротьбі зі зміною клімату

Також Санчес хоче віднести до оборонних витрат кібербезпеку та боротьбу з тероризмом. 

Прем’єр-міністр Іспанії закликає зараховувати до витрат на оборону зусилля по боротьбі зі зміною клімату
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав до ширшого визначення витрат на оборону, щоб включити до них кібербезпеку, боротьбу з тероризмом і зусилля по боротьбі зі зміною клімату.

Про це повідомляє Financial Times.

“Наша загроза полягає не в тому, щоб Росія перевела свої війська через Піренеї. Коли ми говоримо про Росію, це більше гібридна загроза. Це загроза кібератак. Тому ми повинні говорити не тільки про оборону, але й про безпеку”, - сказав Санчес.

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Він запевнив, що Мадрид досягне цільових витрат НАТО у 2% ВВП у якийсь момент до 2029 року. Зараз Іспанія витрачає менше, ніж будь-який інший член НАТО на оборону у відсотках від ВВП, досягнувши приблизно 1,28% у 2024 році.

Санчес вважає, що політики в інших країнах повинні визнати небезпеки, з якими зіткнулися Іспанія та Південна Європа, аж до тероризму та катастроф, спричинених глобальним потеплінням.

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