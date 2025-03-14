У Балтійському морі відремонтували пошкоджений кабель між Фінляндією та Німеччиною

Підводний кабель C-Lion1 між Фінляндією та Німеччиною у Балтійському морі, зазнав пошкоджень в кінці січня, полагодили.
Про це повідомляє Yle.
Як зазначає державний оператор Cinia, пошкодження кабелю C-Lion1, що сполучає по дну Балтійського моря Фінляндію та Німеччину, усунули. Пошкодження ізоляції кабеля C-Lion1 було незначним, і комунікаційні з’єднання в кабелі працювали нормально. Ремонт виконано в запланований термін.
- У листопаді 2024-го пошкодження зазнав підводний кабель між Литвою і Швецією.
- У результаті НАТО посилило патрулювання у Балтійському морі через загрозу диверсій. Якщо буде доведено, що пошкодження кабелів є диверсією, це означатиме повернення до такого типу війни, якого не було десятиліттями.