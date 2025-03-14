Трамп заявив про продуктивні дискусії з Путіним учора

Президент США Дональд Трамп заявив про проведення учора "хороших і продуктивних" обговорень із президентом Росії Володимиром Путіним. У дописі в соцмережі Truth social Трамп вжив слово "ми", не уточнивши, чи це він і Путін, чи американська делегація на чолі зі спецпредставником. Згодом у Білому домі уточнили, що розмови Трампа й Путіна ще не було, а описувана президентом ситуація стосується перемовин Віткоффа, пише The Guardian.

Американський президент бачить хороші шанси на закінчення війни. Однак він заявив про "оточення" український військ, яке спростували поті м українські військові.

"Просто зараз тисячі українських військових у повному оточенні російської армії, і це дуже погане і вразливе становище. Я наполегливо просив президента Путіна зберегти їм життя", – написав Трамп про, ймовірно, ситуацію в Курській області.

"Оточення" спростували в Генштабі.

"Повідомлення про нібито “оточення” противником українських підрозділів в Курській області не відповідають дійсності та створюються росіянами заради політичних цілей і тиску на Україну та партнерів. Ситуація за добу суттєвих змін не зазнала. Бойові дії в операційній зоні угруповання військ “Курськ” продовжуються", – заявили в повідомленні.