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Трамп заявив про продуктивні дискусії з Путіним учора

Йдеться про переговори Стіва Віткоффа. 

Трамп заявив про продуктивні дискусії з Путіним учора
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив про проведення учора "хороших і продуктивних" обговорень із президентом Росії Володимиром Путіним. У дописі в соцмережі Truth social Трамп вжив слово "ми", не уточнивши, чи це він і Путін, чи американська делегація на чолі зі спецпредставником. Згодом у Білому домі уточнили, що розмови Трампа й Путіна ще не було, а описувана президентом ситуація стосується перемовин Віткоффа, пише The Guardian.  

Американський президент бачить хороші шанси на закінчення війни. Однак він заявив про "оточення" український військ, яке спростували поті м українські військові. 

"Просто зараз тисячі українських військових у повному оточенні російської армії, і це дуже погане і вразливе становище. Я наполегливо просив президента Путіна зберегти їм життя", – написав Трамп про, ймовірно, ситуацію в Курській області. 

"Оточення" спростували в Генштабі

"Повідомлення про нібито “оточення” противником українських підрозділів в Курській області не відповідають дійсності та створюються росіянами заради політичних цілей і тиску на Україну та партнерів. Ситуація за добу суттєвих змін не зазнала. Бойові дії в операційній зоні угруповання військ “Курськ” продовжуються", – заявили в повідомленні. 

  • Після проведення перемовин української і американської делегацій 11 березня в Саудівській Аравії Дональд Трамп анонсував телефонну розмову з путіним. Він також відправив до Москви Віткоффа, який уже брав участь у переговорах із росіянами. 
  • Росія досі офіційно не погодилася і не відмовилася від пропозиції припинити вогонь на 30 днів, яку прийняла Україна. Російський керманич продовжує висувати власні вимоги. 
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