Reuters: НАТО посилює патрулювання у Балтійському морі через загрозу диверсій

Якщо буде доведено, що пошкодження кабелів є диверсією, це означатиме повернення до такого типу війни, якого не було десятиліттями.

18 листопада, через кілька годин після того, як у Балтійському морі було пошкоджено два кабелі зв’язку, 30 кораблів НАТО та 4000 військовослужбовців вирушили для проведення одних із найбільших у північній Європі військово-морських навчань, пише Reuters.

12-денні навчання Freezing Winds були частиною намагань посилити захист інфраструктури у водах, через які проходить 15% світового судноплавства і які стають дедалі більш вразливими до диверсій.

Балтійське море “межує” з вісьмома країнами НАТО і Росією. З 2022 року, коли РФ розпочала повномасштабну війну проти України, сталось щонайменше три інциденти можливих диверсій проти понад 40 телекомунікаційних кабелів і критично важливих газопроводів, які проходять через Балтійське море.

"НАТО посилює патрулювання, союзники інвестують в інноваційні технології, які можуть допомогти краще захистити ці активи", — сказав командувач Арло Абрахамсон, речник Об'єднаних військово-морських сил НАТО.

Проте легкість, з якою корабельний якір може перерізати кабель, в поєднанні з часто небезпечними морськими умовами, робить реальне запобігання таким атакам майже неможливим.

Витративши роки на знешкодження мін часів Другої світової війни на дні Балтійського моря, НАТО намагається перепрофілювати свій мінно-пошуковий флот, що складається з шести кораблів, на моніторинг підозрілої підводної активності за допомогою встановлених гідролокаторів, які сканують морське дно, дронів і водолазів-спеціалістів.

Але ці можливості все ще обмежені.

Джерела Reuters в органах безпеки повідомляють, що китайський суховантаж Yi Peng 3, який вийшов з російського порту Усть-Луга 15 листопада, імовірно, відповідальний за пошкодження двох підводних кабелів у економічних водах Швеції між 17 і 18 листопада.

Станом на понеділок, 2 грудня, судно стояло в економічних водах Данії під наглядом кораблів країн НАТО, після того, як Швеція закликала його повернутися для проведення розслідування. Деякі політики заявили про диверсію, але жодна інстанція не надала доказів того, що дії судна були навмисними.

Китай сказав, що готовий допомогти в розслідуванні, в той час як його союзник — Росія заперечує свою причетність до будь-яких інцидентів з інфраструктурою в Балтійському морі.

Якщо буде доведено, що будь-який з нещодавніх інцидентів є диверсією з боку іншої країни, це означатиме повернення до такого типу війни, якого не було десятиліттями.

Генерал-лейтенант Ганс-Вернер Вірманн, який до березня очолював групу з координації підводної інфраструктури в штаб-квартирі НАТО, сказав, що жоден трубопровід чи кабель не може охоронятись постійно.

“Правильною відповіддю на такі гібридні атаки є стійкість”, — пояснив він і додав, що компанії вже прокладають кабелі, аби додати “запасні маршрути”, які дозволять критично важливим елементам інфраструктури продовжувати працювати, якщо один кабель буде перерізаний.