​Спецпосланець Трампа з питань України порадив путінському олігарху Малофєєву "повернутися назад у свою коробку"

Відставний генерал-лейтенант США Кіт Келлог відповів російському олігарху Костянтину Малофєєву, який заявив, що Москва відхилить пропозицію про припинення вогню в Україні.

В інтерв'ю телеканалу Fox News Келлог порадив Малофєєву "залізти назад у свою коробку".

Він також заявив, що росіяни роблять велику помилку, коли недооцінюють Дональда Трампа.

Thanks @SandraSmithFox @AmericaRpts for having me on today. Sandra always gets to the heart of an issue as she did at the close-underestimate President-elect Trump at your peril and never underestimate the United states of America. pic.twitter.com/oV7lJILpWs — Keith Kellogg (@generalkellogg) December 2, 2024

"Йому б зрозуміти, хто такий Дональд Трамп, тому що це велика помилка недооцінювати Дональда Трампа. Світ це вже зробив, і це була величезна помилка. Це не Кіт Келлог. Ми говоримо про Сполучені Штати Америки і президента Трампа. І він розбереться з цим, як він завжди з цим розбирався. Так що я б прокоментував так: краще залізь назад у свою коробку і краще зрозумій президента Трампа, тому що, очевидно, ти точно не розумієш Сполучені Штати", - сказав Келлог.

Раніше в інтерв'ю Financial Times Малофєєв заявив, що Владімір Володимир Путін, швидше за все, відкине мирний план, запропонований Келлогом.

"Келлог приїжджає до Москви зі своїм планом, ми приймаємо його, а потім кажемо йому, щоб він пішов до біса, тому що нам нічого з цього не подобається. Ось і всі переговори", - сказав Малофєєв.

Як повідомлялося, Трамп збирається призначити автора плану припинення війни Кіта Келлога спецпредставником миру в Україні. План припинення війни Келлога передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, лише якщо погодиться на мирні переговори з Росією. США також попередять РФ, що, якщо вона відмовиться від переговорів, Вашингтон посилить підтримку Києва. План також пропонує заморозити лінії зіткнення на їхніх попередніх позиціях — ідея, яку обидві сторони відкинули.

Нагадаємо, що Малофеєв став першим російським олігархом, конфісковані активи якого США передадуть Україні.

СNN повідомляло, що активи Малофєєва були конфісковані після того, як йому було оголошено про висунення обвинувачення в ухиленні від санкцій. У червні минулого року гроші були вилучені з банківського рахунку Малофєєва в США.

У квітні 2022 року канал "Царьград", який належить Малофеєву, потрапив під санкції США.

У грудні 2022 року прокуратура США ухвалила рішення конфіскувати 5,4 мільйони доларів з банківського рахунку Малофеєва.