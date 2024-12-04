“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
93 ОМБр "Холодний Яр" очолив 27-річний підполковник Шаміль Крутков
93 ОМБр "Холодний Яр" очолив 27-річний підполковник Шаміль Крутков
Південна Корея оголошує про введення воєнного стану
Південна Корея оголошує про введення воєнного стану
Трамп визначився з країною для свого першого закордонного візиту після виборів
Трамп визначився з країною для свого першого закордонного візиту після виборів
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Алеппо за три дні. Що відбувається в Сирії і чи є шанс на падіння режиму Асада
Алеппо за три дні. Що відбувається в Сирії і чи є шанс на падіння режиму Асада
Результати парламентських виборів у Румунії: ​слон у кімнаті
Результати парламентських виборів у Румунії: ​слон у кімнаті
Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
ГоловнаСвіт

​Спецпосланець Трампа з питань України порадив путінському олігарху Малофєєву "повернутися назад у свою коробку"

Напередодні росіянин, не будучи представником влади, заявив, що Путін відкине мирний план, запропонований Келлогом.

​Спецпосланець Трампа з питань України порадив путінському олігарху Малофєєву "повернутися назад у свою коробку"
Радник Дональда Трампа Кіт Келлог
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Відставний генерал-лейтенант США Кіт Келлог відповів російському олігарху Костянтину Малофєєву, який заявив, що Москва відхилить пропозицію про припинення вогню в Україні.

В  інтерв'ю телеканалу Fox News Келлог порадив Малофєєву "залізти назад у свою коробку".

Він також заявив, що росіяни роблять велику помилку, коли недооцінюють Дональда Трампа. 

"Йому б зрозуміти, хто такий Дональд Трамп, тому що це велика помилка недооцінювати Дональда Трампа. Світ це вже зробив, і це була величезна помилка. Це не Кіт Келлог. Ми говоримо про Сполучені Штати Америки і президента Трампа. І він розбереться з цим, як він завжди з цим розбирався. Так що я б прокоментував так: краще залізь назад у свою коробку і краще зрозумій президента Трампа, тому що, очевидно, ти точно не розумієш Сполучені Штати", - сказав Келлог.

Раніше в інтерв'ю Financial Times Малофєєв заявив, що Владімір Володимир Путін, швидше за все, відкине мирний план, запропонований Келлогом.

"Келлог приїжджає до Москви зі своїм планом, ми приймаємо його, а потім кажемо йому, щоб він пішов до біса, тому що нам нічого з цього не подобається. Ось і всі переговори", - сказав Малофєєв. 

Як повідомлялося,  Трамп збирається призначити  автора плану припинення війни Кіта Келлога спецпредставником миру в Україні. План припинення війни Келлога передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, лише якщо погодиться на мирні переговори з Росією. США також попередять РФ, що, якщо вона відмовиться від переговорів, Вашингтон посилить підтримку Києва. План також пропонує заморозити лінії зіткнення на їхніх попередніх позиціях — ідея, яку обидві сторони відкинули.

Нагадаємо, що Малофеєв став першим російським олігархом, конфісковані активи якого США передадуть Україні.

СNN повідомляло, що активи Малофєєва були конфісковані після того, як йому було оголошено про висунення обвинувачення в ухиленні від санкцій.  У червні минулого року гроші були вилучені з банківського рахунку Малофєєва в США.

У квітні 2022 року канал "Царьград", який належить Малофеєву, потрапив під санкції США. 

У грудні 2022 року прокуратура США  ухвалила рішення конфіскувати 5,4 мільйони доларів з банківського рахунку Малофеєва. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies