​В Ірані ув’язнену нобелівську лауреатку Мохаммаді випустили з тюрми для лікування

Ув’язнену іранську лауреатку Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді випустили з тюрми щонайменше на три тижні після надання термінової медичної допомоги.
Про це повідомив її адвокат 4 грудня, передає "Радіо Свобода".
"Згідно з висновком судово-медичного експерта, прокуратура Тегерана тимчасово зупинила виконання вироку пані Наргес Мохаммаді на три тижні, і вона була звільнена з в’язниці. Причиною цього є її фізичний стан після видалення пухлини та кісткової пластики, яка була зроблена 21 день тому", – заявив правозахисник Мостафа Нілі/
Джерела підтвердили перській службі "Радіо Свобода", що 52-річну Мохаммаді звільнили.
Хто така Наргес Мохаммаді
- Мохаммаді - іранська правозахисниця і журналістка. Вона десятиліттями боролася за права людини в Ірані, а протягом останніх 20 років кілька разів була у в’язниці.
- З березня 2021 року вона була п’ять разів засуджена і зараз відбуває 12-річний термін за "поширення пропаганди" проти Ісламської республіки під час перебування у в'язниці. На останньому судовому засіданні Мохаммаді не була присутня, вирок винесли без неї.
- У 2023 році Мохаммаді отримала Нобелівську премію миру. Її діти-підлітки прийняли приз у мерії Осло в жовтні від її імені, роками не бачивши матір. Діти прочитали промову, яку вдалося отримати з в'язниці. У ній Мохаммаді засудила тиранічний уряд Ірану.
- У січні 2024 року правозахисницю засудили до додаткових 15 місяців ув'язнення.