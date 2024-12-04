“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
93 ОМБр "Холодний Яр" очолив 27-річний підполковник Шаміль Крутков
93 ОМБр "Холодний Яр" очолив 27-річний підполковник Шаміль Крутков
Південна Корея оголошує про введення воєнного стану
Південна Корея оголошує про введення воєнного стану
Трамп визначився з країною для свого першого закордонного візиту після виборів
Трамп визначився з країною для свого першого закордонного візиту після виборів
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Алеппо за три дні. Що відбувається в Сирії і чи є шанс на падіння режиму Асада
Алеппо за три дні. Що відбувається в Сирії і чи є шанс на падіння режиму Асада
Результати парламентських виборів у Румунії: ​слон у кімнаті
Результати парламентських виборів у Румунії: ​слон у кімнаті
Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
ГоловнаСвіт

​В Ірані ув’язнену нобелівську лауреатку Мохаммаді випустили з тюрми для лікування

З березня 2021 року вона була п’ять разів засуджена і зараз відбуває 12-річний термін за "поширення пропаганди" проти Ісламської республіки під час перебування у в'язниці. 

​В Ірані ув’язнену нобелівську лауреатку Мохаммаді випустили з тюрми для лікування
Наргес Мохаммаді у січні 2005 року
Фото: EPA/UPG

Ув’язнену іранську лауреатку Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді випустили з тюрми щонайменше на три тижні після надання термінової медичної допомоги.

Про це повідомив її адвокат 4 грудня, передає "Радіо Свобода".

"Згідно з висновком судово-медичного експерта, прокуратура Тегерана тимчасово зупинила виконання вироку пані Наргес Мохаммаді на три тижні, і вона була звільнена з в’язниці. Причиною цього є її фізичний стан після видалення пухлини та кісткової пластики, яка була зроблена 21 день тому", – заявив правозахисник Мостафа Нілі/

Джерела підтвердили перській службі "Радіо Свобода", що 52-річну Мохаммаді звільнили. 

Хто така Наргес Мохаммаді

  • Мохаммаді - іранська правозахисниця і журналістка. Вона десятиліттями боролася за права людини в Ірані, а протягом останніх 20 років кілька разів була у в’язниці. 
  • З березня 2021 року вона була п’ять разів засуджена і зараз відбуває 12-річний термін за "поширення пропаганди" проти Ісламської республіки під час перебування у в'язниці. На останньому судовому засіданні Мохаммаді не була присутня, вирок винесли без неї. 
  • У 2023 році Мохаммаді отримала Нобелівську премію миру. Її діти-підлітки прийняли приз у мерії Осло в жовтні від її імені, роками не бачивши матір. Діти прочитали промову, яку вдалося отримати з в'язниці. У ній Мохаммаді засудила тиранічний уряд Ірану.
  • У січні 2024 року правозахисницю засудили до додаткових 15 місяців ув'язнення.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies