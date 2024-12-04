Meta: Росія залишається головним джерелом операцій з дезінформації

Цього року компанія Meta (Facebook) виявила близько 20 таємних операцій впливу, але загалом побоювання щодо втручання у вибори за допомогою штучного інтелекту не виправдалися. Про це заявив президент глобальних відносин компанії Нік Клегг, пише The Guardian.
Він повідомив, що Росія залишаться головним джерелом агресивної онлайн-активності. Зокрема, діяла російська мережа "скоординованої неавтентичної поведінки", що використовувала десятки облікових записів у Facebook та фіктивні новинні сайти, спрямовані проти Грузії, Вірменії та Азербайджану.
Інша російська операція полягала у використанні ШІ для створення підробних сайті Fox News та Telegraph, інформація на яких була спрямована на послаблення підтримки України Заходом, а також рейкових франкомовних сайтів для просування ролі Росії в Африці.
"Росія залишається джерелом № 1 таємних операцій впливу, які ми припинили на сьогоднішній день – із 39 мереж, які були викриті з 2017 року", – сказав Клегг.
Наступними за частотою джерелами іноземного втручання, які виявила Meta, є Іран і Китай.