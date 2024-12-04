Meta: Росія залишається головним джерелом операцій з дезінформації

Для цих операцій рідко застосовували штучний інтелект, але вживали інші інструменти, зокрема, створення рейкових сайтів новин та ботів.

Цього року компанія Meta (Facebook) виявила близько 20 таємних операцій впливу, але загалом побоювання щодо втручання у вибори за допомогою штучного інтелекту не виправдалися. Про це заявив президент глобальних відносин компанії Нік Клегг, пише The Guardian.

Він повідомив, що Росія залишаться головним джерелом агресивної онлайн-активності. Зокрема, діяла російська мережа "скоординованої неавтентичної поведінки", що використовувала десятки облікових записів у Facebook та фіктивні новинні сайти, спрямовані проти Грузії, Вірменії та Азербайджану.

Інша російська операція полягала у використанні ШІ для створення підробних сайті Fox News та Telegraph, інформація на яких була спрямована на послаблення підтримки України Заходом, а також рейкових франкомовних сайтів для просування ролі Росії в Африці.

"Росія залишається джерелом № 1 таємних операцій впливу, які ми припинили на сьогоднішній день – із 39 мереж, які були викриті з 2017 року", – сказав Клегг.

Наступними за частотою джерелами іноземного втручання, які виявила Meta, є Іран і Китай.