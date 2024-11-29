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Не Маском єдиним: Трамп пообідав у своїй резиденції з Марком Цукербергом

Раніше республіканець буквально знищував Facebook у своїй промовах.

Не Маском єдиним: Трамп пообідав у своїй резиденції з Марком Цукербергом
Марк Цукерберг
Фото: EPA/UPG

У резиденції Мар-а-Лаго у Флориді обраний президент США Дональд Трамп дещо несподівано для преси провів розмову за вечерою із засновником та виконавчим директором компанії Meta Марком Цукербергом.

Як пояснює The Guardian, побачити цих двох за одним столом ще кілька місяців тому здавалося практично нереальним. Трамп тримав на творця соцмережі Facebook величезну образу через те, що у 2021 році після спроби штурму Капітолію Meta заблокувала акаунти республіканця на своїх платформах. 

Пізніше ці обмеження було знято, проте Трамп продовжував публічно знищувати Facebook, називаючи його поганою соцмережею і порівнюючи з китайським TikTok на користь останнього. 

Але зламані списи, схоже, лишились у минулому. Сам Цукерберг дав поштовх "відлизі" у стосунках із Трампом, коли назвав його поведінку після замаху на партійному мітингу "найбільш вражаючим, що він коли-небудь бачив". А тепер, за словами радників республіканця, бізнесмен "готовий допомагати Трампу у побудові нової Америки". 

Компанія Meta є однією з небагатьох у сфері цифрових послуг, хто має контракти із федеральним урядом США. Статки Марка Цукерберга оцінюються у 200 мільярдів доларів. 

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