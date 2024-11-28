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Парламент Норвегії підтримав збільшення допомоги Україні до $3,16 млрд наступного року

Спершу обсяг допомоги був удвічі меншим.

Парламент Норвегії підтримав збільшення допомоги Україні до $3,16 млрд наступного року
Прапор Норвегії

У парламенті Норвегії партії підтримали збільшення допомоги Україні до $3,16 млрд (35 мільярдів норвезьких крон) у 2025 році, пише «Європейська правда».

Цього тижня уряд країни передбачив у бюджеті 15 мільярдів крон. Однак після протесту опозиції вирішили провести перемовини з лідерами парламентських партій і зупинилися на позначці у 30 млрд крон.

28 листопада за підсумками переговорів сума зросла до 35 мільярдів.

«Це важливий сигнал для України, яка зазнає важких випробувань, і це важливий сигнал для тих, хто нападає», – заявив премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

  • У 2023 році Норвегія затвердила бюджет програми "Нансен", яка передбачає військову та цивільну підтримку України на суму 75 мільярдів норвезьких крон протягом п’яти років, тобто по 15 млрд щороку.
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