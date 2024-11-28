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Нідерланди передали Україні три пускові установки Patriot

"Це рятує життя і захищає життєво важливу інфраструктуру", заявив міністр оборони країни.

Нідерланди передали Україні три пускові установки Patriot
Фото: x.com/DefensieMin

Нідерланди передали Україні три пускові установки для зенітних ракетних комплексів Patriot.

Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. 

"На українців чекає важка зима, оскільки тривають руйнівні авіаудари. Тому ми надіслали три пускові установки Patriot. Це рятує життя і захищає життєво важливу інфраструктуру", – написав він у соцмережі X.

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Урядовець додав, що "у наших спільних інтересах було й залишається зупинити російську агресію".

  • На початку листопада Wall Street Journal написав, що Пентагон надішле в Україну понад 500 ракет-перехоплювачів для системи протиракетної оборони Patriot і та зенітно-ракетної системи NASAMS. 
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