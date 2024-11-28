Нідерланди передали Україні три пускові установки Patriot

Нідерланди передали Україні три пускові установки для зенітних ракетних комплексів Patriot.
Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.
"На українців чекає важка зима, оскільки тривають руйнівні авіаудари. Тому ми надіслали три пускові установки Patriot. Це рятує життя і захищає життєво важливу інфраструктуру", – написав він у соцмережі X.
Урядовець додав, що "у наших спільних інтересах було й залишається зупинити російську агресію".
Oekraïners gaan een zware winter tegemoet, want de verwoestende luchtaanvallen gaan maar door.— Ruben Brekelmans (@DefensieMin) November 28, 2024
Daarom leverden we 3 Patriot-lanceerbuizen. Dit redt mensenlevens en beschermt vitale infrastructuur.
Het is en blijft in ons gezamenlijk belang de Russische agressie tegen te houden. pic.twitter.com/J5yEcq3V11
- На початку листопада Wall Street Journal написав, що Пентагон надішле в Україну понад 500 ракет-перехоплювачів для системи протиракетної оборони Patriot і та зенітно-ракетної системи NASAMS.