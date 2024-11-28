Нідерланди передали Україні три пускові установки Patriot

"Це рятує життя і захищає життєво важливу інфраструктуру", заявив міністр оборони країни.

Нідерланди передали Україні три пускові установки для зенітних ракетних комплексів Patriot.

Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

"На українців чекає важка зима, оскільки тривають руйнівні авіаудари. Тому ми надіслали три пускові установки Patriot. Це рятує життя і захищає життєво важливу інфраструктуру", – написав він у соцмережі X.

Урядовець додав, що "у наших спільних інтересах було й залишається зупинити російську агресію".

Oekraïners gaan een zware winter tegemoet, want de verwoestende luchtaanvallen gaan maar door.



Daarom leverden we 3 Patriot-lanceerbuizen. Dit redt mensenlevens en beschermt vitale infrastructuur.



Het is en blijft in ons gezamenlijk belang de Russische agressie tegen te houden. pic.twitter.com/J5yEcq3V11 — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) November 28, 2024