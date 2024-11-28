Опитування: партія Орбана може втратити більшість у 2026 році

Опитування громадської думки показало, що підтримка керівної партії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана все більше зменшується ‒ проти групи, створеної його головним суперником Петером Мадяром, пише Bloomberg.

Згідно з опитуванням Median, опублікованим у четвер на сайті новин HVG, партію Мадяра “Тиса” підтримують 47% виборців, а підтримка “Фідеса” Орбана впала до 36%.

Це перше опитування, яке показує, що "Тиса" має двозначну перевагу над керівною партією за більше ніж рік до проведення парламентських виборів в Угорщині. Фракція Мадяра може бути на шляху до того, щоб отримати більшість місць у парламенті, скинувши “Фідес”, яка домінувала тривалий час.

Зменшення підтримки “Фідес” викликало занепокоєння серед інвесторів, що Орбан може поставити під загрозу бюджетні цілі Будапешта.

Мадяр, колишній інсайдер керівної партії, зумів чинити тиск на Орбана, критикуючи корупцію та висвітлюючи її наслідки у сферах медицини, залізниці та освіти.

“Орбан почав більш прямо реагувати на виклик Мадяра, але його простір для маневру обмежений економікою в рецесії та курсом форинту, який торгується на рівні дворічного мінімуму”, ‒ зазначає видання.

Опитування сигналізує про те, що популярність Мадяра витримала потужний медіа-апарат, який підтримував прем’єр-міністра і який “розв’язав шквал нападок” на все популярнішу політичну. силу.

Серед виборців, які мають право голосу, “Тиса” лідирує з 34% проти 27% у “Фідес” Орбана. В опитуванні 20-26 листопада взяли участь 1200 осіб з похибкою 3%.