“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
НСЗУ розповіла, де в Києві та області роблять жінкам забагато кесарських розтинів
НСЗУ розповіла, де в Києві та області роблять жінкам забагато кесарських розтинів
Російська армія влаштувала чергову ракетну атаку (оновлено)
Російська армія влаштувала чергову ракетну атаку (оновлено)
Парламент Британії попередньо погодив закон про заборону куріння
Парламент Британії попередньо погодив закон про заборону куріння
Співробітник СБУ отримав 10 років тюрми за хабар в 60 тисяч доларів
Співробітник СБУ отримав 10 років тюрми за хабар в 60 тисяч доларів
У Житомирі затримали агентів Росії, які підірвали вибухівку біля відділку поліції. Серед затриманих – неповнолітні
У Житомирі затримали агентів Росії, які підірвали вибухівку біля відділку поліції. Серед затриманих – неповнолітні
​Як написати правильну історію України
​Як написати правильну історію України
У Києві внаслідок атаки "шахедів" є постраждалі та руйнування
У Києві внаслідок атаки "шахедів" є постраждалі та руйнування
150 тисяч українців повернулись на тимчасово окуповані території. Правда чи маніпуляція?
150 тисяч українців повернулись на тимчасово окуповані території. Правда чи маніпуляція?
ГоловнаСвіт

Опитування: партія Орбана може втратити більшість у 2026 році

Партія Петера Мадяра "Тиса" вперше має двозначну перевагу над керівною політичною силою Угорщини.

Опитування громадської думки показало, що підтримка керівної партії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана все більше зменшується ‒ проти групи, створеної його головним суперником Петером Мадяром, пише Bloomberg.

Згідно з опитуванням Median, опублікованим у четвер на сайті новин HVG, партію Мадяра “Тиса” підтримують 47% виборців, а підтримка “Фідеса” Орбана впала до 36%.

Це перше опитування, яке показує, що "Тиса" має двозначну перевагу над керівною партією за більше ніж рік до проведення парламентських виборів в Угорщині. Фракція Мадяра може бути на шляху до того, щоб отримати більшість місць у парламенті, скинувши “Фідес”, яка домінувала тривалий час.

Зменшення підтримки “Фідес” викликало занепокоєння серед інвесторів, що Орбан може поставити під загрозу бюджетні цілі Будапешта.

Мадяр, колишній інсайдер керівної партії, зумів чинити тиск на Орбана, критикуючи корупцію та висвітлюючи її наслідки у сферах медицини, залізниці та освіти. 

“Орбан почав більш прямо реагувати на виклик Мадяра, але його простір для маневру обмежений економікою в рецесії та курсом форинту, який торгується на рівні дворічного мінімуму”, ‒ зазначає видання.

Опитування сигналізує про те, що популярність Мадяра витримала потужний медіа-апарат, який підтримував прем’єр-міністра і який “розв’язав шквал нападок” на все популярнішу політичну. силу.

Серед виборців, які мають право голосу, “Тиса” лідирує з 34% проти 27% у “Фідес” Орбана. В опитуванні 20-26 листопада взяли участь 1200 осіб з похибкою 3%.

  • Раніше Мадяр звинуватив Орбана і "Фідес" у стеженні за ним та підкупі його ексдівчини. В уряді на ці звинувачення сказали, що хтось передивися шпигунських стрічок. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies