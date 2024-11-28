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Кандидатам на посади в адміністрації Трампа погрожували бомбами

ФБР шукає винних у серії фальшивих повідомлень про мінування.

Кандидатам на посади в адміністрації Трампа погрожували бомбами
Фото: EPA/UPG

Декілька анонсованих обраним президентом США Дональдом Трампом майбутніх членів його адміністрації стали жертвами погроз щодо застосування проти них та їхніх родин вибухових речовин.

Як пише BBC, Федеральне бюро розслідувань наразі з'ясовує деталі дзвінків, в яких зловмисники повідомляли про нібито замінування будинків посадовців. 

Першою про залякування на свою адресу заявила Еліз Стефанік, яка за каденції Трампа стане послом Сполучених Штатів в Організації Об'єднаних Націй. 

Також погрози телефоном та поштою отримували Брук Ролінс, яка має очолити департамент сільського господарства, Лі Зельдін, що стане директором Агенції із захисту навколишнього середовища, Скотт Тернер, який відповідатиме за житловий фонд, та Лорі Чавез-Деремер, що посяде місце секретаря з питань праці. 

Сам Дональд Трамп, за словами його комунікаційниці Каролін Лівітт, не був ціллю зловмисників.

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