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Reuters: Трамп розглядає нового кандидата на посаду спецпредставника миру в Україні

Кандидатом на посаду спецпредставника по Україні для переговорів щодо завершення війни може стати генерал у відставці Кіт Келлог.

Reuters: Трамп розглядає нового кандидата на посаду спецпредставника миру в Україні
Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії у Північній Кароліні, 21 жовтня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Новообраний президент США Дональд Трамп розглядає генерала у відставці Кіта Келлога, як кандидата на посаду свого спецпредставника щодо миру в Україні. Раніше Келлог представив план припинення війни в Україні.

Про це пише Reuters.

За інформацією джерел агентства, Кіт Келлог є одним з кількох потенційних кандидатів на роль спецпредставника щодо миру в Україні.

Келлог — генерал-лейтенант у відставці, під час президентства Трампа в 2017-2021 роках він був головою апарату Ради національної безпеки Білого дому і радником з питань національної безпеки тодішнього віце-президента Майка Пенса

План припинення війни, запропонований Келлогом ще в липні, передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, лише якщо погодиться на мирні переговори з Росією. США також попередять РФ, що, якщо вона відмовиться від переговорів, Вашингтон посилить підтримку Києва.

План також пропонує заморозити лінії зіткнення на їхніх попередніх позиціях — ідея, яку обидві сторони відкинули.

Прессекретар перехідної адміністрації Керолайн Лівітт відмовилася прокоментувати кандидатуру Келлога, наголосивши, що про всі призначення буде оголошено тоді, коли рішення буде ухвалено. Сам Келлог також не коментує імовірність його кандидатури на посаду.

  • Раніше американські ЗМІ повідомляли, що Трамп незабаром призначить спеціального представника щодо України, який має очолити переговори про припинення війни з Росією.
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