Президент Південної Кореї прийняв українську делегацію: Умєров повідомив про 12 000 військ КНДР у Росії

Умєров також зустрівся з директором Офісу нацбезпеки і міністром національної оборони.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль прийняв українську делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим на тлі допомоги КНДР росіянам у війні. Про зустріч повідомили KBS WORLD та пресслужба українського міноборони. Сторони домовилися продовжувати обмін розвідувальною інформацією про розміщення військ Північної Кореї на російській території та передачу зброї і техніки.

Юн Сок Йоль сказав, що його країна спільно з Україною ефективно реагуватиме на загрози безпеці, спричинені співпрацею Росії та КНДР. Умєров також зустрівся з міністром національної оборони Кім Йон Хеном.

"Повідомив про факти участі 12-тисячного контингенту військових із Північної Кореї у складі російської армії. Війська КНДР не лише надають техніку та людей, а й активно підтримують удари по енергетичній інфраструктурі України", – сказав Умєров.

Він вважає, що для Республіки Корея ці дії становлять серйозну загрозу, адже північнокорейські війська отримують досвід ведення бойових дій, що у майбутньому може створити додаткові виклики безпеці в регіоні.

Разом із президентом Юн Сок Йолем вони обговорили спільні кроки щодо посилення безпеки та стабільності.

Участь Північної Кореї у війні проти України