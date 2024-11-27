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Президент Південної Кореї прийняв українську делегацію: Умєров повідомив про 12 000 військ КНДР у Росії

Умєров також зустрівся з директором Офісу нацбезпеки і міністром національної оборони. 

Президент Південної Кореї прийняв українську делегацію: Умєров повідомив про 12 000 військ КНДР у Росії
Рустем Умєров
Фото: Facebook/Рустем Умєров

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль прийняв українську делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим на тлі допомоги КНДР росіянам у війні. Про зустріч повідомили KBS WORLD та пресслужба українського міноборони. Сторони домовилися продовжувати обмін розвідувальною інформацією про розміщення військ Північної Кореї на російській території та передачу зброї і техніки. 

Юн Сок Йоль сказав, що його країна спільно з Україною ефективно реагуватиме на загрози безпеці, спричинені співпрацею Росії та КНДР. Умєров також зустрівся з міністром національної оборони Кім Йон Хеном.

"Повідомив про факти участі 12-тисячного контингенту військових із Північної Кореї у складі російської армії. Війська КНДР не лише надають техніку та людей, а й активно підтримують удари по енергетичній інфраструктурі України", – сказав Умєров. 

Він вважає, що для Республіки Корея ці дії становлять серйозну загрозу, адже північнокорейські війська отримують досвід ведення бойових дій, що у майбутньому може створити додаткові виклики безпеці в регіоні. 

Разом із президентом Юн Сок Йолем вони обговорили спільні кроки щодо посилення безпеки та стабільності.

Участь Північної Кореї у війні проти України

  • Поїздка Умєрова до Сеула відбулася за дорученням українського президента Володимира Зеленського. Він та південнокорейський колега домовилися про це в телефонній розмові, в якій йшлося про відправку КНДР її військ до Росії.
  • Станом на початок листопада Росія тримає в Курській області близько 11 000 військових із КНДР. Пхеньян відправив росіянами, зокрема, декілька сотень офіцерів, а командує ними топгенерал. 
  • За даними Зеленського, контингент КНДР у Росії може зрости до 100 000. 
  • Вперше про відправку військових Київ повідомив у жовтні, а про те, що КНДР допомагає зі зброєю, було відомо давно. 
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