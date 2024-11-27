Президент Південної Кореї прийняв українську делегацію: Умєров повідомив про 12 000 військ КНДР у Росії

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль прийняв українську делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим на тлі допомоги КНДР росіянам у війні. Про зустріч повідомили KBS WORLD та пресслужба українського міноборони. Сторони домовилися продовжувати обмін розвідувальною інформацією про розміщення військ Північної Кореї на російській території та передачу зброї і техніки.
Юн Сок Йоль сказав, що його країна спільно з Україною ефективно реагуватиме на загрози безпеці, спричинені співпрацею Росії та КНДР. Умєров також зустрівся з міністром національної оборони Кім Йон Хеном.
"Повідомив про факти участі 12-тисячного контингенту військових із Північної Кореї у складі російської армії. Війська КНДР не лише надають техніку та людей, а й активно підтримують удари по енергетичній інфраструктурі України", – сказав Умєров.
Він вважає, що для Республіки Корея ці дії становлять серйозну загрозу, адже північнокорейські війська отримують досвід ведення бойових дій, що у майбутньому може створити додаткові виклики безпеці в регіоні.
Разом із президентом Юн Сок Йолем вони обговорили спільні кроки щодо посилення безпеки та стабільності.
Участь Північної Кореї у війні проти України
- Поїздка Умєрова до Сеула відбулася за дорученням українського президента Володимира Зеленського. Він та південнокорейський колега домовилися про це в телефонній розмові, в якій йшлося про відправку КНДР її військ до Росії.
- Станом на початок листопада Росія тримає в Курській області близько 11 000 військових із КНДР. Пхеньян відправив росіянами, зокрема, декілька сотень офіцерів, а командує ними топгенерал.
- За даними Зеленського, контингент КНДР у Росії може зрости до 100 000.
- Вперше про відправку військових Київ повідомив у жовтні, а про те, що КНДР допомагає зі зброєю, було відомо давно.