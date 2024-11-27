Ворог 14 разів атакував Нікопольський район Дніпропетровщини

Під обстрілами опинилися Нікополь, Мирівська та Покровська громади.

Упродовж дня російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини 14 разів. Бив ворог з важкої артилерії та атакував дронами.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Найбільше постраждала Марганецька громада. Там пошкоджені 2 приватні будинки та машини. Під обстріли потрапило службове авто надзвичайників.

Вибухи також було чутно у Нікополі, Мирівській та Покровській громадах. Обстеження цих територій продовжується, тож наслідки уточнюються.

Минулося без постраждалих.