Ворог 14 разів атакував Нікопольський район Дніпропетровщини

Упродовж дня російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини 14 разів. Бив ворог з важкої артилерії та атакував дронами.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Найбільше постраждала Марганецька громада. Там пошкоджені 2 приватні будинки та машини. Під обстріли потрапило службове авто надзвичайників.
Вибухи також було чутно у Нікополі, Мирівській та Покровській громадах. Обстеження цих територій продовжується, тож наслідки уточнюються.
Минулося без постраждалих.