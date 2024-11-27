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Російські окупанти вбили цивільну в Білозерці на Херсонщині

67-річна жінка перебувала у будинку під час обстрілу РФ.

Російські окупанти вбили цивільну в Білозерці на Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

Внаслідок ворожого обстрілу Білозерки на Херсонщині загинула жінка. Прокуратура розпочала розслідування.

Про це інформує Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 27 листопада російські військові здійснили артилерійський обстріл селища Білозерка у Херсонському районі.

67-річна жінка, яка перебувала в будинку, отримала травми, несумісні з життям.

Напередодні російські війська скинули вибухівку з дронів на оселі місцевих жителів Веселого Херсонської області. Житлові будинки згоріли вщент.

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