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Росіяни скинули вибухівку з fpv-дрона на цивільне авто у Запорізькій області

Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.

Росіяни скинули вибухівку з fpv-дрона на цивільне авто у Запорізькій області
Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Російська армія атакувала з  fpv-дрона цивільне авто у Васильківському районі Запорізької області. Внаслідок атаки посраждали люди.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

"Двоє людей поранено внаслідок атаки fpv-дрона - вороже полювання на цивільних продовжується. Росіяни атакували авто з двома цивільними чоловіками, які рухалися дорогою у Василівському районі", — написав очільник ОВА. 

Водій та пасажир автівки зазнали поранень, їх госпіталізували. 

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