Росіяни скинули вибухівку з fpv-дрона на цивільне авто у Запорізькій області

Російська армія атакувала з fpv-дрона цивільне авто у Васильківському районі Запорізької області. Внаслідок атаки посраждали люди.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Двоє людей поранено внаслідок атаки fpv-дрона - вороже полювання на цивільних продовжується. Росіяни атакували авто з двома цивільними чоловіками, які рухалися дорогою у Василівському районі", — написав очільник ОВА.

Водій та пасажир автівки зазнали поранень, їх госпіталізували.