На Кіровоградщині затримали молодика під час спроби спалити електропідстанцію, що живить військовий аеродром

Тепер йому загрожує довічне позбавлення волі.

Служба безпеки України заявила, що запобігла масштабній диверсії ФСБ на території Кіровоградської області. За результатами спецоперації затримано російського агента, який намагався спалити електропідстанцію, що живить військовий аеродром та інші стратегічні об’єкти регіону, повідомляє пресслужба СБУ.

Затриманим виявився 21-річний місцевий житель, якого у серпні 2024 року дистанційно завербувала ФСБ. У поле зору окупантів молодик потрапив через свої прокремлівські коментарі у Телеграм-каналах країни-агресора.

Для виконання «перевірочних» завдань агент збирав інформацію про технічний стан енергоспоруд, а також відслідковував локації військових шпиталів та будівель ТЦК.

Згодом агент отримав нове завдання – проникнути на територію ключової електропідстанції регіону та підпалити її за допомогою легкозаймистої суміші, а потім відзняти загоряння.

У разі знищення енергооб’єкта окупанти обіцяли своєму поплічнику грошову винагороду у розмірі 200 тис. російських рублів.

Молодика затримали «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу цілі.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.