Головне за ніч та ранок середи, 27 листопада: атака дронів на Київ та Київщину, понад 220 боєзіткнень, запит Байдена на $24 млрд

У ніч на 27 листопада Росія атакувала Україну 89-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито 36 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях. До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

48 безпілотників локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, п'ять безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору у бік Білорусі, Росії та тимчасово окупованих територій.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що на фронті за минулу добу відбулося 224 боєзіткнення, половина - на Покровському та Курахівському напрямках.

Авіаударів зазнали населені пункти Харківської, Донецької та Запорізької областей.

Триває операція у Курській області. Минулої доби ворог завдав 263 артилерійських обстріли, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню, 22 авіаційних удари, скинувши 30 КАБ.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Так, учора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1580 російських окупантів, 14 танків. Росія вже втратила в Україні 735 410 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки ударних безпілотників на столицю сталося пошкодження будинку на воді у Дніпровському районі.

Після падіння уламків зафіксовано звернення двох постраждалих, одного з них госпіталізували. На місці інциденту працюють оперативні служби.

Минулої ночі сили ППО знищили десять БПЛА, які загрожували Києву.

У Київській області є пошкодження внаслідок падіння уламків.

В одному з населених пунктів пошкоджено скління у трьох багатоповерхівках, трьох офісних приміщеннях і 18 квартирах. А у двох районах області пошкоджені вікна, двері та покрівлі в 4 приватних будинках, 4 господарчі споруди та гараж, повідомив голова ОВА Руслан Кравченко.

Усі ворожі цілі були знищені. Інформації про потерпілих немає.

За повідомленням низки південнокорейських медіа, цього тижня Сеул має відвідати українська делегація, яка намагатиметься переконати владу Південної Кореї надати нашій державі військову допомогу.

Як пише Reuters, переговорна група, яку очолює міністр оборони Рустем Умєров, має зустрітися зі своїми колегами у середу. При цьому одне з видань стверджує, що вже відбулася розмова з радником з питань національної безпеки Республіки Корея Шін Вок-Сіком.

Демократична частина Корейського півострова має розвинений військово-промисловий комплекс, проте досі не здійснювала поставки до України летального озброєння, зосередившись лише на обладнанні для розмінування та інших допоміжних засобах. Проте на тлі залучення до війни в Україні військ КНДР у міністерстві закордонних справ заявляли, що не виключають будь-який сценарій подальшої підтримки нашої країни.

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з запитом надати Україні ще $24 млрд доларів допомоги. Про це пише Радіо Свобода з посиланням на Politico.pro, журналісти якого отримали відповідний документ.

За даними журналістів, 16 млрд передбачені для поповнення запасів американської зброї в Україні, ще вісім – для Ініціативи сприяння безпеці України, за якою Пентагон не постачає прямо техніку і зброю, а укладає договори з виробниками.

Інформацію про цей таємний запит підтвердили два помічники конгресмена. За їхньою інформацією, Конгрес отримав його позавчора, в понеділок.

Адміністрація президента США Джо Байдена розраховує, що цей запит включать до розширеного пакету державних витрат, який можуть розглянути в грудні. Журналісти припускають, що Конгрес навряд погодить надання цих коштів.

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