Одеситка 12 разів дзвонила в ДСНС із проханням вимкнути тривогу, бо замерзла в підвалі

Рятувальники пояснили їй, що в країні війна, і тривалість тривоги залежить не від них.

26 листопада жителька Одеси 12 разів телефонувала рятувальникам під час повітряної тривоги і просила "дати відбій", бо їй було холодно сидіти в підвалі.

Про це розповіли працівники обласної Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Нашим диспетчерам буває «весело» працювати, які виклики нам тільки не надходять… Понад три години диспетчерки ДСНС працювали в укритті, приймаючи численні дзвінки від громадян. 12 разів нам подзвонила жіночка, яка з погрозами кричала «дайте відбій тривоги, бо мені в підвалі холодно»", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники пояснили їй, що в країні війна, і тривалість тривоги залежить не від них.

"Буває по-різному, але ми працюємо і намагаємось з усмішкою переносити усі ситуації, серед яких і погрози від людини, яка не розуміє, що справжня причина її злості - Росія", - зазначили в ДСНС.