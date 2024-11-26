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Внаслідок російських обстрілів на Сумщині загинуло двоє людей, одна отримала поранення

Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл області.

Внаслідок російських обстрілів на Сумщині загинуло двоє людей, одна отримала поранення
Наслідки російського удару по Сумщині (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 26 листопада, російських обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 120 вибухів.

Зокрема, у Сумській громаді внаслідок удару пошкоджено багатоквартирний будинок, приміщення дитячого садка, пошкоджено більше 10 автомобілів, нежитлові будівлі. Загинуло попередньо двоє людей. Розбір завалів триває.

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По Великописарівській громаді росіяни били з міномету, РСЗВ та дронами, внаслідок чого цивільна особа отримала поранення.

Білопільську громаду армія РФ атакувала з артилерії, мінометів та дронами, а Середино-Будську - з артилерії та мінометів.

Також з артилерії обстріляли Шалигинську та Хотінську громади, а Зноб-Новгородську та Краснопільську - з мінометів.

Дружбівську громаду російські військові атакували дроном, а Есманьську - з міномету та гранатомету.

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