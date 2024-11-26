Внаслідок російських обстрілів на Сумщині загинуло двоє людей, одна отримала поранення

Сьогодні, 26 листопада, російських обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 120 вибухів.

Зокрема, у Сумській громаді внаслідок удару пошкоджено багатоквартирний будинок, приміщення дитячого садка, пошкоджено більше 10 автомобілів, нежитлові будівлі. Загинуло попередньо двоє людей. Розбір завалів триває.

По Великописарівській громаді росіяни били з міномету, РСЗВ та дронами, внаслідок чого цивільна особа отримала поранення.

Білопільську громаду армія РФ атакувала з артилерії, мінометів та дронами, а Середино-Будську - з артилерії та мінометів.

Також з артилерії обстріляли Шалигинську та Хотінську громади, а Зноб-Новгородську та Краснопільську - з мінометів.

Дружбівську громаду російські військові атакували дроном, а Есманьську - з міномету та гранатомету.