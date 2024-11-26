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Росіяни обстріляли зупинку в окупованій Новій Каховці, є загиблі і поранені

Прокурори і слідчі встановлюють точну кількість постраждалих.

Росіяни обстріляли зупинку в окупованій Новій Каховці, є загиблі і поранені
Нова Каховка
Фото: Вікіпедія

26 листопада росіяни обстріляли окуповану Нову Каховку на Херсонщині.

Як повідомила Херсонська обласна прокуратура, на відео зафіксували наслідки удару по зупинці громадського транспорту. Тут було пошкоджено автобус, є поранені та загиблі.

наслідки обстрілу Нової Каховки на Херсонщині 26 листопада 2024 року
Фото: Facebook/Херсонська обласна прокуратура
наслідки обстрілу Нової Каховки на Херсонщині 26 листопада 2024 року

«У межах слідства прокурори спільно зі слідчими вживають заходів для встановлення обставин події, а також точної кількості постраждалих серед мирного населення», - додали в прокуратурі.

російські війська окупували Нову Каховку 24 лютого 2022 року. Тоді ж ворог узяв під контроль і Каховську ГЕС.

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