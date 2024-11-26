Росіяни обстріляли зупинку в окупованій Новій Каховці, є загиблі і поранені

26 листопада росіяни обстріляли окуповану Нову Каховку на Херсонщині.
Як повідомила Херсонська обласна прокуратура, на відео зафіксували наслідки удару по зупинці громадського транспорту. Тут було пошкоджено автобус, є поранені та загиблі.
«У межах слідства прокурори спільно зі слідчими вживають заходів для встановлення обставин події, а також точної кількості постраждалих серед мирного населення», - додали в прокуратурі.
російські війська окупували Нову Каховку 24 лютого 2022 року. Тоді ж ворог узяв під контроль і Каховську ГЕС.