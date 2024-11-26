У грудні на дітей переселенців та з бідних родин виділять по 6 500 грн

Крім того, до Дня святого Миколая діти-сироти й діти позбавлені батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів чи піклувальників, одноразово отримають додатково тисячу гривень на кожну дитину.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд здійснив перші кроки з впровадження комплексного пакету «Зимової підтримки» для українських родин і продовжує додавати нові програми та ініціативи.

Про це він сказав 26 листопада під час засідання Кабміну.

Він зазначив, що одним із пріоритетних напрямів є захист українських дітей, які повинні отримати максимально безпечні, комфортні та сприятливі умови для життя, навчання і розвитку. Дитячий компонент «Зимової підтримки» включає низку позицій.

Серед них – програма «Тепла зима»: одноразова грошова допомога на дітей для проходження зимового періоду. Протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім'ї-ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6500 грн. Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку.

Сьогодні ухвалили відповідну постанову, що дає старт цій програмі.

Крім того, як повідомив Шмигаль, до Дня святого Миколая діти-сироти й діти позбавлені батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів чи піклувальників, одноразово отримають додатково тисячу гривень на кожну дитину.

Відповідна ініціатива буде реалізована в межах «Зимової підтримки». ЮНІСЕФ надає фінансовий ресурс на цю програму.

“Також продовжуємо реформування системи догляду і підтримки дітей в Україні. Для цього сьогодні ухвалили Стратегію забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні та план заходів з її реалізації”, – повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що основні цілі Стратегії – це комплексна підтримка біологічних родин, щоб діти не потрапляли до закладів догляду. Це інклюзивна освіта, якісна медицина, ефективні соціальні служби, підтримка з боку громад тощо.

Стратегія розрахована до 2028 року, а її реалізація розпочинається вже зараз. Для цього будуть залучені відповідальні міністерства та відомства.

Раніше Мінекономіки розповіло, як отримати 1000 гривень "зимової підтримки". Йдеться про одноразову виплату, що буде доступна для громадян, які перебувають в Україні, зокрема дітей.