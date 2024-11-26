Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Претендент на шахову корону, який змітає все на своєму шляху, чи чемпіон-невдаха — хто переможе?
Претендент на шахову корону, який змітає все на своєму шляху, чи чемпіон-невдаха — хто переможе?
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
В аеропорту Анталії горів російський літак із пасажирами на борту
В аеропорту Анталії горів російський літак із пасажирами на борту
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
«Назавжди-назавжди»: суперечливий, але цікавий дебют
«Назавжди-назавжди»: суперечливий, але цікавий дебют
15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії
15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії
​Дональд Трамп і монобільшість по-американськи
​Дональд Трамп і монобільшість по-американськи
ГоловнаСуспільствоЖиття

У грудні на дітей переселенців та з бідних родин виділять по 6 500 грн

Крім того, до Дня святого Миколая діти-сироти й діти позбавлені батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів чи піклувальників, одноразово отримають додатково тисячу гривень на кожну дитину.

У грудні на дітей переселенців та з бідних родин виділять по 6 500 грн
Фото: ОПУ

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд здійснив перші кроки з впровадження комплексного пакету «Зимової підтримки» для українських родин і продовжує додавати нові програми та ініціативи.

Про це він сказав 26 листопада під час засідання Кабміну. 

Він зазначив, що одним із пріоритетних напрямів є захист українських дітей, які повинні отримати максимально безпечні, комфортні та сприятливі умови для життя, навчання і розвитку. Дитячий компонент «Зимової підтримки» включає низку позицій.

Серед них – програма «Тепла зима»: одноразова грошова допомога на дітей для проходження зимового періоду. Протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім'ї-ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6500 грн. Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку.

Сьогодні ухвалили відповідну постанову, що дає старт цій програмі.

Крім того, як повідомив Шмигаль, до Дня святого Миколая діти-сироти й діти позбавлені батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів чи піклувальників, одноразово отримають додатково тисячу гривень на кожну дитину.

Відповідна ініціатива буде реалізована в межах «Зимової підтримки». ЮНІСЕФ надає фінансовий ресурс на цю програму.

“Також продовжуємо реформування системи догляду і підтримки дітей в Україні. Для цього сьогодні ухвалили Стратегію забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні та план заходів з її реалізації”, – повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що основні цілі Стратегії – це комплексна підтримка біологічних родин, щоб діти не потрапляли до закладів догляду. Це інклюзивна освіта, якісна медицина, ефективні соціальні служби, підтримка з боку громад тощо.

Стратегія розрахована до 2028 року, а її реалізація розпочинається вже зараз. Для цього будуть залучені відповідальні міністерства та відомства.

Раніше Мінекономіки розповіло, як отримати 1000 гривень "зимової підтримки". Йдеться про одноразову виплату, що буде доступна для громадян, які перебувають в Україні, зокрема дітей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies