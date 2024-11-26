​Дональд Трамп і монобільшість по-американськи
​Дональд Трамп і монобільшість по-американськи
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Претендент на шахову корону, який змітає все на своєму шляху, чи чемпіон-невдаха — хто переможе?
Претендент на шахову корону, який змітає все на своєму шляху, чи чемпіон-невдаха — хто переможе?
«Назавжди-назавжди»: суперечливий, але цікавий дебют
«Назавжди-назавжди»: суперечливий, але цікавий дебют
15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії
15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії
В аеропорту Анталії горів російський літак із пасажирами на борту
В аеропорту Анталії горів російський літак із пасажирами на борту
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
ГоловнаСуспільствоПодії

На Житомирщині через отруєння чадним газом загинули четверо людей, серед яких підліток

Трагедія сталася у приватному житловому у Коростенському районі.

На Житомирщині через отруєння чадним газом загинули четверо людей, серед яких підліток
Фото: ДСНС

На Житомирщині через отруєння чадним газом загинули четверо людей, серед яких підліток. Про це повідомляє ДСНС. 

Трагедія сталася у приватному житловому будинку в селищі Лугини Коростенського району. Ознак пожежі не виявлено. Усі обставини інциденту наразі з'ясовують фахівці.

Рятувальники зазначають, що це вже другий випадок цьогоріч на Житомирщині, пов'язаний з отруєнням чадним газом.

ДСНС нагадує, що чадний газ – це невидимий ворог: безбарвний, без запаху, він здатен завдати непоправної шкоди.

Як захистити себе та близьких:

  • Перевіряйте справність пічного та газового обладнання.
  • Забезпечуйте хорошу вентиляцію приміщень.
  • Установіть детектори чадного газу для раннього виявлення небезпеки.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies