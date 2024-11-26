Трагедія сталася у приватному житловому у Коростенському районі.

На Житомирщині через отруєння чадним газом загинули четверо людей, серед яких підліток. Про це повідомляє ДСНС.

Трагедія сталася у приватному житловому будинку в селищі Лугини Коростенського району. Ознак пожежі не виявлено. Усі обставини інциденту наразі з'ясовують фахівці.

Рятувальники зазначають, що це вже другий випадок цьогоріч на Житомирщині, пов'язаний з отруєнням чадним газом.

ДСНС нагадує, що чадний газ – це невидимий ворог: безбарвний, без запаху, він здатен завдати непоправної шкоди.

Як захистити себе та близьких: