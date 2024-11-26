Уночі росіяни атакували Україну 188 дронами та 4 ракетами "Іскандер-М". ППО збила 76 "шахедів"

У ніч на 26 листопада Росія атакувала Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької та Курської областей. Під час нічної атаки ворог також випустив рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із напрямків - Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ).
Про це повідомили Повітряні сили.
Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 192 повітряних цілей:
- 4 балістичні ракети "Іскандер-М";
- 188 ворожих БпЛА.
До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 09^00 протиповітряною обороною збито 76 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.
95 БпЛА - локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників полетіли у бік Білорусі.
На жаль, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, також через масовану атаку БпЛА у кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Попередньо обійшлось без жертв та постраждалих.
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