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Уночі росіяни атакували Україну 188 дронами та 4 ракетами "Іскандер-М". ППО збила 76 "шахедів"

95 безпілотників локаційно втрачено, 5 - полетіли в бік Білорусі. На жаль, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. 

Уночі росіяни атакували Україну 188 дронами та 4 ракетами "Іскандер-М". ППО збила 76 "шахедів"
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 26 листопада Росія атакувала Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької та Курської областей. Під час нічної атаки ворог також випустив рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із напрямків - Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Про це повідомили Повітряні сили.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 192 повітряних цілей:

  • 4 балістичні ракети "Іскандер-М";
  • 188 ворожих БпЛА.

До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09^00 протиповітряною обороною збито 76 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

95 БпЛА - локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників полетіли у бік Білорусі.

На жаль, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, також через масовану атаку БпЛА у кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Попередньо обійшлось без жертв та постраждалих. 

  • Під час атаки на Київ "шахеди" залітали хвилями і групами різної кількості та з різних напрямків. Повітряна тривога тривала в столиці понад п'ять годин. За попередніми даними начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, Сили оборони знищили понад 10 дронів

  • Російські дрони пошкодили інфраструктуру, від якої живиться Тернопіль. У місті – масштабні перебої з живленням. Знеструмили всі ліфти, не працює електротранспорт. 

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