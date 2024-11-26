Учора в Херсонській області внаслідок ударів Росії загинула людина, четверо поранені

Унаслідок обстрілів росіян Херсонської області учора загинула людина, а ще четверо були поранені.
Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Станіслав, Берислав, Софіївка, Тягинка, Михайлівка, Антонівка, Червоний Маяк, Широка Балка, Томарине, Качкарівка, Комишани, Ольгівка, Придніпровське, Садове, Наддніпрянське та Херсон. Про це повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram.
"російські військові били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки, 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарську споруду та приватний автомобіль", – сказав він.
- Херсон і вільна частина області зазнають щоденних обстрілів, а на окупованій частині ворог тероризує місцеве населення. Цього місяця – друга річниця звільнення Херсона від окупантів. Про те, яким є життя херсонців в умовах постійної загрози – в репортажі "Місто старців і волонтерів: як живе Херсон за рік після деокупації".