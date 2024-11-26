Bloomberg: Україна вперше за час прем'єрства Кіра Стармера отримала від Британії ракети Storm Shadow

Раніше саме відсутність поставок називали причиною охолодження відносин між Києвом та Лондоном.

Агенція Bloomberg із посиланням на власні джерела стверджує, що уряд Великої Британії надав Україні партію з кількох десятків ракет Storm Shadow, що сталося вперше після приходу до влади лейбористів на чолі з Кіром Стармером.

Поставки, які не було анонсовано публічно, відбулися ще до рішення Сполучених Штатів та союзників дозволити удари далекобійною зброєю вглиб території Росії. Ймовірно, це сталося кілька тижнів тому. Востаннє про надсилання до України ракет у Лондоні офіційно говорили ще у квітні, коли прем'єр-міністром був Ріші Сунак.

Раніше ЗМІ стверджували, що саме тривала павза у наданні Storm Shadow стала причиною погіршення відносин між Україною та Британією. У Києві нібито не хотіли запрошувати Кіра Стармера відвідати країну, поки питання з ракетами не буде вирішене.