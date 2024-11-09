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The Guardian: Відносини між Україною та Британією погіршилися

Уряд лейбористів викликає розчарування у Києві.

The Guardian: Відносини між Україною та Британією погіршилися
Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Авторитетне британське видання The Guardian із посиланням на неназваного українського чиновника, наближеного до Офісу Президента, стверджує, що між нашою державою та Сполученим Королівством за час роботи нового уряду під проводом Лейбористської партії відбулося погіршення відносин.

Журналісти звертають увагу, що через чотири місяці після призначення на посаду прем'єр-міністр Кір Стармер досі так і не відвідав Київ. Більш того - українська сторона вважає його візит беззмістовним, якщо Британія не зобов'яжеться поповнити запаси дальнобійних ракет Storm Shadow. Без рішення про зброю таку поїздку українська влада буцімто розцінює як "туристичну".

Окремо наголошується, що ситуація різко контрастує з тією, яка була за попереднього консервативного уряду Ріші Сунака. "Стармер не дає далекобійну зброю. Якби в нас були Storm Shadow, ви б знали, бо ми б вражали ними російські цілі. Але їх немає",  - говорить джерело у Києві.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з британським прем'єром на полях саміту Європейської політичної спільноти в Угорщині, проте ця розмова нібито "не призвела до жодного прогресу в питанні ракет". 

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