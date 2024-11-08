В багатоквартирних будинках в Лубнах припинили роботу ліфтів, оскільки спеціаліста з їх обслуговування мобілізували

Робота ліфтів буде негайно відновлена після знаходження нового виконавця робіт.

В багатоквартирних будинках в Лубнах припинили роботу ліфтів

Від учора, 7 листопада, в багатоквартирних будинках в Лубнах Полтавської області припинили роботу ліфтів.

Про це повідомила пресслужба Лубенської міськради.

“Шановні співвласники багатоквартирних будинків! З 07.11.2024р. з 17.00 год. для запобігання виникненню нещасних випадків тимчасово призупинено роботу ліфтів в будинках, які обслуговує ЛКЖЕУ”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що це сталось через те, що спеціаліста з обслуговування ліфтів мобілізували до ЗСУ.

В міськраді запевнили, що робота ліфтів буде негайно відновлена після знаходження нового виконавця робіт.