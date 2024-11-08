Поліцейські підозрюють мешканця Куп’янського району Харківщини у колабораціонізмі

Поліцейські підозрюють мешканця Куп’янського району Харківщини у тому, що він сприяв функціонуванню незаконно створеного органу окупантів. Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“На початку серпня 2022 року чоловік обійняв посаду “виконуючого обов’язки помічника начальника управління (сільський) Великобурлуцького територіального управління тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що 33-річний чоловік виконував рішення керівництва окупаційної адміністрації на окупованій території н. п. Григорівка, Амбарне, Хатнє та прилеглих населених пунктів Куп’янського району.

Підозрюваний брав участь у нарадах керівництва, збирав паспортні дані місцевого населення, здійснював прийом громадян тощо.

Правоохоронці заочно повідомили 33-річному чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.