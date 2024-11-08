Армія РФ атакувала Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини, є поранені

У п'ятницю, 8 листопада, армія РФ вдарила по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини. Ворог застосував РСЗВ "Град" та БпЛА.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На Нікопольщині під обстрілом опинилися райцентр, Марганецька, Мирівська і Покровська громади. Ворог бив дронами-камікадзе, артилерією, з РСЗВ "Град" та скинув боєприпас з БпЛА. Поранена 42-річна жінка.

Також пошкоджені інфраструктура, промислове підприємство, соціальний заклад. А ще – легковик, мікроавтобус і вантажівка. Зачепило лінію електропередач.

На Криворіжжі окупанти атакували Грушівську громаду. Застосували важку артилерію і безпілотник. Там також понівечена інфраструктура.