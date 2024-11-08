На Харківщині внаслідок російського обстрілу поранено волонтера

У п'ятницю, 8 листопада, російські окупанти скинули вибухівку з дрона на місто Вовчанськ Харківської області. Унаслідок атаки поранень зазнав волонтер.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними слідства, 8 листопада близько 11:50 російська армія вдарила FPV-дроном по м. Вовчанськ.Дрон впав на дорогу біля автівки, поруч з якою знаходився волонтер, який їздить до міста та годує тварин. Чоловік зазнав поранень.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).