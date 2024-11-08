У Києві попрощалися з медикинею 3 штурмової бригади Валентиною Нагорною (Валікірією)

У Києві відбулося прощання з медикинею третьої штурмової бригади Валентиною Нагорною (Валікірією), яка загинула на війні разом зі своїм коханим Данилом Ляшкевичем. Фото з прощання опублікувало "Суспільне новини".

Нагорна на самому початку повномасштабного вторгнення приєдналася до війська і рятувала поранених захисників у складі медичних екіпажів та в стабілізаційних пунктах. Згодом вона стала медикинею в 3 ОШБ.

Звістка про загибель Нагорної надійшла на початку тижня від керівниці медичної служби бригади Вікторії Ковач.

"24 лютого ми спали з тобою на одному маті в одній зі шкіл Києва, куди ти прийшла на війну. У травні 2022 на півдні ти переконувала, що не зможеш заснути, коли хтось хропе, але чудово спала під огидну сирену, яка вила всередину приміщення. Під хропіння ти теж спала. В підвалах, блінжадах, кімнатах і ямах. Зі всім моїм скепсисом щодо відсутності медичної освіти у тебе, у 2022 році ти довела, що можеш і будеш. Біотехнолог і майстер манікюру, яка, як ніхто, знала ціну життя і смерті. Тобі підкорялися штанга і життя людей на стабі", – ділилася вона спогадами про Валентину.