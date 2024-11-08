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Президентка Єврокомісії обговорила з Трампом “оборону та Україну”

Урсула фон дер Ляєн у телефонній розмові привітала республіканця з перемогою на виборах.

Президентка Єврокомісії обговорила з Трампом “оборону та Україну”
Фото: EPA/UPG

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорила з обраним президентом США Дональдом Трампом “оборону та Україну”.

Про це вона написала на соцплатформі X.

“Відбулася відмінна телефонна розмова з Дональдом Трампа сьогодні, аби привітати його з перемогою на виборах. З нетерпінням чекаємо зміцнення зв’язків між ЄС і США та спільної роботи над вирішенням геополітичних викликів”, ‒ зазначила фон дер Ляєн.

Політикиня додала, що обговорила з республіканцем “оборону та Україну, торгівлю та енергетику”.

“Разом ми можемо сприяти процвітанню та стабільності по обидва боки Атлантики”, ‒ додала очільниця виконавчої влади у ЄС.

  • Раніше на полях саміту Європейської політичної спільноти фон дер Ляєн заявила, що Європа має взяти більшу відповідальність за її власну оборону і безпеку та за підтримку України.
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