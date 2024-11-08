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Україна повернула тіла 563 полеглих захисників

Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Україна повернула тіла 563 полеглих захисників
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Україна повернула тіла 563 полеглих захисників. 

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. 

Зокрема вдалося репатріювати 320 тіл захисників, що загинули на Донецькому напрямку та 89 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку. Також вдалося повернути 154 тіла з моргів на території країни-агресорки.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

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