У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після ударів РФ

У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після авіаударів, які здійснили російські війська 7 листопада.
Як повідомили у службі ДСНС, унаслідок атаки по місту загинули 10 людей, з них – 1 дитина.
Всього постраждала 41 особа, серед них – 4 дитини. Надзвичайники врятували 3 людей, в тому числі 2 дітей.
- Сьогодні у Запоріжжі – День жалоби за загиблими через російський удар.
- Вчора ворог завдав шість авіаційних ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Від влучання одного з боєприпасів зруйновано багатоповерховий будинок. Інші удари завдано по приватних секторах спальних районів міста, лікарні та інших обʼєктах цивільної інфраструктури. Зруйновано приватні будинки. Пошкоджено автомобілі місцевих мешканців.
- Станом на ранок 8 листопада 15 постраждалих від ворожого обстрілу перебувають у медустановах Запоріжжя. У вкрай важкому стані 5-річний хлопчик.