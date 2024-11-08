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У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після ударів РФ

Унаслідок атаки у місті загинули 10 осіб, серед них – дитина. 

У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після ударів РФ
Наслідки російської атаки на Запоріжжя 7 листопада 2024 року

У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після авіаударів, які здійснили російські війська 7 листопада.

Як повідомили у службі ДСНС, унаслідок атаки по місту загинули 10 людей, з них – 1 дитина.

Всього постраждала 41 особа, серед них – 4 дитини.  Надзвичайники врятували 3 людей, в тому числі 2 дітей.

  • Сьогодні у Запоріжжі – День жалоби за загиблими через російський удар.
  • Вчора ворог завдав шість авіаційних ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Від влучання одного з боєприпасів зруйновано багатоповерховий будинок. Інші удари завдано по приватних секторах спальних районів міста, лікарні та інших обʼєктах цивільної інфраструктури. Зруйновано приватні будинки. Пошкоджено автомобілі місцевих мешканців.
  • Станом на ранок 8 листопада 15 постраждалих від ворожого обстрілу перебувають у медустановах Запоріжжя. У вкрай важкому стані 5-річний хлопчик. 
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