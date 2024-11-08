У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після ударів РФ

Унаслідок атаки у місті загинули 10 осіб, серед них – дитина.

Наслідки російської атаки на Запоріжжя 7 листопада 2024 року

У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після авіаударів, які здійснили російські війська 7 листопада.

Як повідомили у службі ДСНС, унаслідок атаки по місту загинули 10 людей, з них – 1 дитина.

Всього постраждала 41 особа, серед них – 4 дитини. Надзвичайники врятували 3 людей, в тому числі 2 дітей.