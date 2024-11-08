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Україна випробує естонські ракети для збиття безпілотників

Перші зразки для тестів надійдуть протягом найближчих місяців. 

Україна випробує естонські ракети для збиття безпілотників
Зустріч представників Міноборони і естонської компанії
Фото: Міноборони

Україна отримає для випробувань ракети ППО естонської оборонної компанії Frankenburg Technologies. Перші зразки для тестів надійдуть протягом найближчих місяців. 

Як повідомила пресслужба Міноборони, про це йшлося на зустрічі у Києві заступника міністра оборони України бригадного генерала Анатолія Клочка з керівництвом естонської компанії.

Ракети, які випробує Україна, призначені перш за все для протидії БПЛА та здатні збивати цілі на висоті до 2 км.

Як зазначив виконавчий директор Frankenburg Technologies Кусті Салм, їхньою метою є допомога нашій державі виграти  війну. 

"Для цього пропонуємо зразок нової недорогої ракети для збиття повітряних цілей, у першу чергу безпілотних літальних апаратів", – сказав він. 

Також представник Естонії додав, що у разі успішних випробувань і згоди на подальше використання виробництво цих ракет може бути організоване в Україні. 

Сторони попередньо домовились, що наступним кроком може бути погодження формату фінансування виробництва ракет.

Заступник міністра оборони Анатолій Клочко наголосив, що Україна відкрита для співпраці та готова до використання різноманітних зразків сучасного озброєння.

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