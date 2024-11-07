Цього року Агенція оборонних закупівель законтрактувала понад 11 тисяч засобів РЕБ на 6 млрд грн

Від початку року Агенція оборонних закупівель Міноборони законтрактувала більше 11 000 засобів РЕБ на понад 6 млрд грн.

З січня 2024 року Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України уклала контракти на постачання більш ніж 11 000 засобів радіоелектронної боротьби загальною вартістю понад 6 мільярдів гривень. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зокрема, лише у вересні-жовтні було законтрактовано кілька тисяч засобів РЕБ на суму понад 1 мільярд гривень. Це переважно портативні системи ближньої дії. Ними можна оснащувати автомобілі та техніку, щоб захистити екіпажі від ворожих FPV-дронів. Або використовувати на позиціях для виявлення і подавлення каналів керування дронами. Крім того, закуплені окремі засоби РЕБ тактичного застосування.

“Закупівля державою понад 11 000 засобів РЕБ від початку року дозволяє ЗСУ значно ефективніше налагодити протидію ворожим дронам та берегти життя наших військових. Більшість закуплених засобів РЕБ вироблені в Україні, що сприяє розвитку національного виробництва та посилює військово-технічну незалежність України в довгостроковій перспективі”, – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

У випадку закупівлі засобів РЕБ за кордоном контракти укладаються напряму з іноземними виробниками, що дозволяє заощадити кошти та відповідає політиці Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони щодо зменшення кількості посередників.

Директорка Агенції Марина Безруков наголосила, що пріоритетом залишається якнайшвидше закриття нагальних потреб ЗСУ.

“Нещодавні контракти, укладені у вересні та жовтні на 1 мільярд гривень, передбачають оперативні поставки, частину з яких вже виконано”, – зазначила Марина Безрукова.