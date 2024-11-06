Адміністрація Байдена планує швидше відправити Україні залишок допомоги на 6 млрд доларів

Адміністрація Байдена планує швидше відправити Україні залишок безпекової допомоги.
Про це повідомляє репортер Politico Джек Детч.
Він зазначив, що йдеться про останні 6 млрд доларів, які залишилися на підтримку безпеки в Україні.
Допомогу планують передати до інавгурації Трампа, оскільки очікується, що його команда готується до припинення надання безпекової допомоги Україні.
- 1 листопада США оголосили про виділення Україні нового пакета допомоги на 425 млн доларів.
- Напередодні про новий пакет підтримки повідомили держсекретар Ентоні Блінкен і очільник Пентагону Ллойд Остін.Цього місяця Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилася зі США, що отримуватиме допомогу дуже швидко – раз на два-три тижні.