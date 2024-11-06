Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн
Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
СБУ повідомила про підозру трьом українцям, які воювали проти ЗСУ на Курщині
СБУ повідомила про підозру трьом українцям, які воювали проти ЗСУ на Курщині
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Трамп провів перший після виборів виступ. Жодного слова про Україну, багато згадок про закриття кордонів. Відео
Трамп провів перший після виборів виступ. Жодного слова про Україну, багато згадок про закриття кордонів. Відео
ГоловнаСвіт

Адміністрація Байдена планує швидше відправити Україні залишок допомоги на 6 млрд доларів

Допомогу мають передати до інавгурації Трампа.

Адміністрація Байдена планує швидше відправити Україні залишок допомоги на 6 млрд доларів
Адміністрація Байдена планує швидше відправити Україні залишок допомоги на 6 млрд доларів (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба Пентагону

Адміністрація Байдена планує швидше відправити Україні залишок безпекової допомоги.

Про це повідомляє репортер Politico Джек Детч.

 

Він зазначив, що йдеться про останні 6 млрд доларів, які залишилися на підтримку безпеки в Україні.

Підписуйтесь на наш Google News

Допомогу планують передати до інавгурації Трампа, оскільки очікується, що його команда готується до припинення надання безпекової допомоги Україні.

  • 1 листопада США оголосили про виділення Україні нового пакета допомоги на 425 млн доларів.
  • Напередодні про новий пакет підтримки повідомили держсекретар Ентоні Блінкен і очільник Пентагону Ллойд Остін.Цього місяця Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилася зі США, що отримуватиме допомогу дуже швидко – раз на два-три тижні.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies