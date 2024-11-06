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Стояногло визнав поразку на виборах президента Молдови

Стояногло вважає, що ключові державні структури відмовилися від своєї ролі захисників суспільних інтересів та прав людини.

Стояногло визнав поразку на виборах президента Молдови
Александр Стояногло
Фото: Фейсбук Александра Стояногло

Екскандидат у президенти Молдови Александр Стояногло визнав поразку в другому турі.

“Результати показали: ми програли, хоч тут, у Молдові, ми перемогли. Більшість із вас виявила мені довіру, і я безмежно вдячний кожному з вас. Це моральна перемога, яка ясно пролунала з усіх куточків країни: Молдова хоче іншого — і хоче цього зараз”, - сказав Стояногло. 

Він зазначив, що ключові державні структури, “включаючи ЗМІ та громадянське суспільство”, відмовилися від своєї ролі захисників суспільних інтересів та прав людини. 

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На думку Стояногло, вони “виявили готовність маніпулювати, сіяти істерію і чинити тиск на користь режиму, який прагне будь-яку ціну утриматися при владі”. 

Екскандидат пообіцяв, що не буде зупинятись, і потребує ширшої консолідації громадян “задля побудови сучасної та справедливої Молдови”. 

  • ЦВК завершила підрахунок голосів громадян Молдови, які проголосували у другому турі президентських виборів. Майя Санду набрала 55,33% голосів виборців, Олександр Стояногло — 44,67%.
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