Європейські депутати, зокрема України, вимагають від влади Грузії забезпечити прозоре розслідування порушень на виборах

Також вони вимагають вжити санкцій на рівні ЄС проти політичних лідерів країни.

Суддя провів експеримент, в ході якого були розглянуті випадково відібрані бюлетені з трьох виборчих дільниць у районах Цалка та

Парламентарі різних країн, зокрема голова комітету міжнародних відносин Олександр Мережко, в складі неформальної групи європейських депутатів "Друзі Грузії" вимагають прозорого і незалежного розслідування порушення на виборах.

Відповідний документ LB.ua надав Олександр Мережко. У заяві відзначили нещодавній відкат Грузії у демократії, зокрема через ухвалення антиєвропейського законодавства, яке обмежує простір для незалежних організацій громадянського суспільства та прав людини.

Також підписанти висловили стурбованість через те, що парламентські вибори в Грузії 26 жовтня відзначилися безпрецедентною кількістю інцидентів та систематичних порушень, про які повідомляли міжнародні спостерігачі.

Підписанти, зазначаючи, що чесність виборів і дотримання верховенства права є невід'ємною частиною і фундаментом європейських цінностей, вимагають від влади Грузії забезпечити прозоре розслідування усіх звинувачень у маніпуляціях на виборах і в передвиборчий період, особливо щодо залякувань виборців та підкупу голосів. Оскільки звинувачення настільки серйозні, що лише незалежне міжнародне розслідування може розглядати та досліджувати ці повідомлення, то потрібно забезпечити доступ та прозорість протоколів голосування, щоб кожен виборець міг перевірити інформацію про факт свого голосування, час і місце.

Також група парламентарів закликає скасувати законодавство, яке порушує основні права і свободи грузинських громадян і організацій і суперечить цінностям і принципам, на яких заснований ЄС.

"Ми закликаємо Євросоюз і трансатлантичних союзників запровадити санкції щодо посадовців і політичних лідерів Грузії, включно з Бідзіною Іванішвілі (ред: голова правлячої партії «Грузинська мрія»), які несуть відповідальність за порушення виборчого процесу, в тому числі за використання державних установ та адміністративного ресурсу протягом усього виборчого процесу. Ми закликаємо до заморожування всіх фондів ЄС, спрямованих на допомогу та співпрацю у проєктах з державними та громадськими установами Грузії за винятком тих, які присвячені підтримці громадянського суспільства та встановленню верховенства права", – йдеться у заяві.

Водночас підписанти закликали міжнародних партнерів до збільшення фінансової допомоги громадянському суспільству Грузії та незалежним ЗМІ. Також вони закликали Єврокомісію і Єврораду переглянути режим лібералізації візового режиму, але не виключати його повного зупинення в разі невиконання вимог.

"Ми й надалі будемо підтримувати грузинський народ і його європейський вибір. Ми також продовжуватимемо непохитно підтримувати незалежність Грузії, суверенітет і територіальну цілісність у міжнародно встановлених кордонах", – підсумували в заяві.

Окрім Мережка, її підписали парламентарі Австрії, Бельгії, Чехії, Польщі, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Європарламенту, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Молдови, Швеції та Іспанії.

Контекст

"Грузинська мрія" – проросійська та антизахідна партія, яка чинить перешкоди зближенню країни з Євросоюзом. Через ухвалені закони про обмеження прав ЛГБТ+ та так званих іноагентів ЄС призупинив процес приєднання Грузії.

На виборах 26 жовтня переможцем оголосили правлючу партію, хоча були численні повідомлення про фальсифікації включно з підкупом виборців і вкиданням бюлетенів.

Велика кількість грузинських громадян вийшла на протести через оголошені результати. Днями грузинська опозиція опублікувала список вимог до влади та план своїх дій. Вона наполягає на проведенні нових виборів.