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Трамп і Гарріс витратили $3,5 млрд на передвиборчі кампанії

Загалом кандидати зібрали 4,2 мільярда доларів.

Трамп і Гарріс витратили $3,5 млрд на передвиборчі кампанії
Фото: колаж ЛБ

Демократка Камала Гарріс і республіканець Дональд Трамп разом витратили 3,5 мільярда доларів на свої передвиборчі кампанії. Ці президентські перегони стали найдорожчими загальними виборами в США в історії.

Про це пише Financial Times.

Загалом кампанії, зовнішні групи та партійні комітети разом зібрали майже 4,2 мільярда доларів.

Гарріс перевершила свого опонента-республіканця, залучивши понад 2,3 мільярда доларів США та витративши 1,9 мільярда доларів США.

Групи Трампа та Національний комітет Республіканської партії отримали трохи більше 1,8 мільярда доларів і витратили 1,6 мільярда доларів.

Приблизно половина всіх витрат під час президентських перегонів пішла на рекламу та засоби масової інформації. Основну частину грошей витратили на сім ключових штатів. Зокрема Гарріс витратила там понад 1 мільярд доларів на традиційну рекламу та рекламу в соціальних мережах. Загалом дві кампанії та зовнішні групи витратили майже 1,5 мільярда доларів на рекламу в цих штатах. Тільки у Пенсільванії спрямували на підтримку кампанії понад 400 мільйонів доларів. А на 43 "стабільні" штати витратили 358 мільйонів. 

Велика частина грошей Трампа пішла на нещодавні та поточні судові справи колишнього президента. Понад 100 мільйонів доларів, або 14 відсотків усіх витрат спрямували на його судові витрати. Це призвело до того, що велика частина інших витрат повинна покриватися партією та спецкомітатами, наприклад, Аmerica Pac, який фінансується Ілоном Маском. Туди мільярдер і винахідник вніс 118 мільйонів доларів.

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