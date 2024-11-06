CNN: Росіянин платив блогеру із США за публікацію фейків про вибори

Американський протрампівський блогер заявив, що прокремлівський пропагандист-подкастер Симеон Бойков заплатив йому 100 доларів за публікацію фейкового відео від начебто іммігранта з Гаїті, який розповідав про шахрайство на виборах президента США. Раніше це відео вже визнали неправдивим.

Про це пише CNN.

Як стало відомо виданню, блогер є американцем, який проживає в Массачусетсі. Він керує обліковим записом AlphaFox78 на платформі X. Саме на його акаунті вперше опублікували відео, на якому начебто іммігрант із Гаїті стверджував, що щонайменше двічі проголосував у Джорджії за віце-президента Камалу Гарріс.

Блогер, який має понад 650 000 підписників, зізнався, що не перевіряв відео на достовірність, і "просто ним поділився". Він наполягав, що не знав, що Бойков працює на РФ.

Чоловік каже, що російський агент платив йому не вперше. Раніше він вже отримував гроші за публікації в соціальних мережах напередодні виборів. За його словами, приблизно в 10 інших випадках Бойков платив йому 100 доларів за публікацію мемів і відео в обліковому записі.

Видання зазначає, що росіянин Бойков є "зареєстрованим іноземним агентом Росії" в Австралії, де він працює на російські державні ЗМІ, пишучи та публікуючи в Інтернеті матеріали англійською та російською мовами. Бойков нещодавно отримав російське громадянство і шукає притулку в російському консульстві в Сіднеї. Він уже має "послужний список" публікацій прокремлівської дезінформації. Зокрема, він відіграв певну роль у російських дезінформаційних кампаніях, зокрема тих, що стосуються президентських виборів у США 2024 року.

Але його точна роль і його місце в ієрархії мережі дезінформації залишаються невідомими.

"Співпраця" AlphaFox і Бойкова розкрила ще один спосіб дезінформації на виборах. Це стосується створення та поширення фейкових відео впливовими блогерами. Росіяни націлюються на інфлюенсерів, щоб залучати їхніх підписників.

У своїх акаунтах у соціальних мережах і Бойков, і AlphaFox неодноразово ділилися історіями, які, на думку розвідувального співтовариства США, походять від російської дезінформаційної кампанії під назвою «Шторм-1516».Після розмови з CNN AlphaFox видалив допис, який на той момент зібрав понад 2,6 мільйона переглядів, проте різні форми цього відео все ще продовжують поширюватися у соцмережах.

Також блогер продовжує публікувати пости на платформі X, зокрема про вибори 2024 року. Його твіти продовжують отримувати значну увагу, а деякі з них мають мільйони переглядів.