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CNN: Росіянин платив блогеру із США за публікацію фейків про вибори

Російський подкастер заплатив американцю щонайменше 10 разів. 

CNN: Росіянин платив блогеру із США за публікацію фейків про вибори
Фото: Media Confidential

Американський протрампівський блогер заявив, що прокремлівський пропагандист-подкастер Симеон Бойков заплатив йому 100 доларів за публікацію фейкового відео від начебто іммігранта з Гаїті, який розповідав про шахрайство на виборах президента США. Раніше це відео вже визнали неправдивим.

Про це пише CNN.

Як стало відомо виданню, блогер є американцем, який проживає в Массачусетсі. Він керує обліковим записом AlphaFox78 на платформі X. Саме на його акаунті вперше опублікували відео, на якому начебто іммігрант із Гаїті стверджував, що щонайменше двічі проголосував у Джорджії за віце-президента Камалу Гарріс

Блогер, який має понад 650 000 підписників, зізнався, що не перевіряв відео на достовірність, і "просто ним поділився". Він наполягав, що не знав, що Бойков працює на РФ. 

Чоловік каже, що російський агент  платив йому не вперше. Раніше він вже отримував гроші за публікації в соціальних мережах напередодні виборів. За його словами, приблизно в 10 інших випадках Бойков платив йому 100 доларів за публікацію мемів і відео в обліковому записі.

Видання зазначає, що росіянин Бойков є "зареєстрованим іноземним агентом Росії" в Австралії, де він працює на російські державні ЗМІ, пишучи та публікуючи в Інтернеті матеріали англійською та російською мовами. Бойков нещодавно отримав російське громадянство і шукає притулку в російському консульстві в Сіднеї. Він уже має "послужний список" публікацій прокремлівської дезінформації. Зокрема, він відіграв певну роль у російських дезінформаційних кампаніях, зокрема тих, що стосуються президентських виборів у США 2024 року.

Але його точна роль і його місце в ієрархії мережі дезінформації залишаються невідомими.

"Співпраця" AlphaFox і Бойкова розкрила ще один спосіб дезінформації на виборах. Це стосується створення та поширення фейкових відео впливовими блогерами. Росіяни націлюються на інфлюенсерів, щоб залучати їхніх підписників.

У своїх акаунтах у соціальних мережах і Бойков, і AlphaFox неодноразово ділилися історіями, які, на думку розвідувального співтовариства США, походять від російської дезінформаційної кампанії під назвою «Шторм-1516».Після розмови з CNN AlphaFox видалив допис, який на той момент зібрав понад 2,6 мільйона переглядів, проте різні форми цього відео все ще продовжують поширюватися у соцмережах. 

Також блогер продовжує публікувати пости на  платформі X, зокрема про вибори 2024 року. Його твіти продовжують отримувати значну увагу, а деякі з них мають мільйони переглядів.

  • Американські спецслужби звинуватили Росію у створенні та розповсюдженні відео, на якому нібито показано начебто вихідця із Гаїті, який стверджує, що неодноразово голосував в американському штаті Джорджія за демократку Камалу Гарріс.
  • У створенні цього відео спецслужби звинуватили "російських агентів впливу". 
  • Крім цього, американські правоохоронці зазначили, що "російські агенти впливу" також виготовили відео, в якому фальшиво звинуватили особу, пов’язану з кандидатом у президенти від Демократичної партії, в отриманні хабара. 
  • На початку осені у США викрили та зірвали масшабну кампанію російської дезінформації, якою керував офіс Путіна та наближені до нього люди.
  • Тим часом директорка Агенції Сполучених Штатів з кібербезпеки США запевнилп, що дезінформація не вплинула на вибори президента, однак спроби розколоти громадську думку, ймовірно будуть.
  • У Штатах триває підрахунок голосів після виборів президента. Паралельно відбувається голосування за новий склад Палати представників Конгресу і третину сенаторів. Близько 2 години ночі за київським часом почали надходити перші результати. Детальніше про хід виборів – у матеріалі LB.ua
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