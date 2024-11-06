Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн

У США проходить День виборів - жителі усіх 50 штатів та столичного Округу Колумбія обирають президента, також паралельно відбувається голосування за новий склад Палати представників Конгресу і третину сенаторів.

Вибори глави держави проводяться за непрямою системою: президентом стане не лідер загальнонаціонального голосування, а той кандидат, хто отримає більшість голосів у Колегії виборщиків (270). Кожен штат делегує туди певну кількість представників, яка залежить від населення. У всіх штатах, окрім двох, діє принцип "переможець забирає все": усі голоси виборщиків отримує той, за кого проголосує більшість населення штату.

За посаду номер один змагаються віцепрезидентка Камала Гарріс від Демократичної партії та колишній президент Дональд Трамп від республіканців. Згідно з опитуваннями, їхні шанси на обрання практично рівні.

Близько 2 години ночі за київським часом почали надходити перші результати, проте у більшості країни виборчі дільниці досі відчинені.

2:10. ЗМІ повідомляють про перші три штати, де переможець вже визначений: Кентуккі та Індіана обрали Трампа, Вермонт проголосував за Гарріс. 19 - 3 на користь республіканця.

2:30. У Західній Вірджинії перемагає Трамп. 23 - 3 на користь республіканця.

3:00. ЗМІ назвали переможцем виборів у Алабамі, Оклахомі, Міссурі, Теннессі та Флориді Дональда Трампа. У Мериленді та Массачуссетсі, а також у столичному Окрузі Колумбія перемагає Камала Гарріс. 90 - 27 на користь Трампа.