Змінити БЗВП: з чого починати і чи додатковий час — це рішення. Розмова з аналітиками Центру ініціатив “Повернись живим”
Змінити БЗВП: з чого починати і чи додатковий час — це рішення. Розмова з аналітиками Центру ініціатив “Повернись живим”
“Закон про дрова”: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
“Закон про дрова”: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
Ексголова Держспецзв'язку зараз працює у ГУР: "маю якісь певні фахові знання"
Ексголова Держспецзв'язку зараз працює у ГУР: "маю якісь певні фахові знання"
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
Польський віцепрем'єр розкритикував Зеленського за "втягування у війну"
Польський віцепрем'єр розкритикував Зеленського за "втягування у війну"
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Сьогодні США обиратимуть нового президента
Сьогодні США обиратимуть нового президента
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
ГоловнаСвіт

Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн

Сполучені Штати обирають 47-ого президента.

Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн
Дональд Трамп і Камала Гарріс
Фото: Колаж Financial Times

У США проходить День виборів - жителі усіх 50 штатів та столичного Округу Колумбія обирають президента, також паралельно відбувається голосування за новий склад Палати представників Конгресу і третину сенаторів. 

Вибори глави держави проводяться за непрямою системою: президентом стане не лідер загальнонаціонального голосування, а той кандидат, хто отримає більшість голосів у Колегії виборщиків (270). Кожен штат делегує туди певну кількість представників, яка залежить від населення. У всіх штатах, окрім двох, діє принцип "переможець забирає все": усі голоси виборщиків отримує той, за кого проголосує більшість населення штату. 

За посаду номер один змагаються віцепрезидентка Камала Гарріс від Демократичної партії та колишній президент Дональд Трамп від республіканців. Згідно з опитуваннями, їхні шанси на обрання практично рівні.

Близько 2 години ночі за київським часом почали надходити перші результати, проте у більшості країни виборчі дільниці досі відчинені.

2:10. ЗМІ повідомляють про перші три штати, де переможець вже визначений: Кентуккі та Індіана обрали Трампа, Вермонт проголосував за Гарріс. 19 - 3 на користь республіканця.

2:30. У Західній Вірджинії перемагає Трамп. 23 - 3 на користь республіканця.

3:00. ЗМІ назвали переможцем виборів у Алабамі, Оклахомі, Міссурі, Теннессі та Флориді Дональда Трампа. У Мериленді та Массачуссетсі, а також у столичному Окрузі Колумбія перемагає Камала Гарріс. 90 - 27 на користь Трампа

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies