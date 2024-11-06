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The Hill: Дональд Трамп - 47-ий президент Сполучених Штатів Америки

За версією видання, республіканець отримав потрібну кількість голосів.

The Hill: Дональд Трамп - 47-ий президент Сполучених Штатів Америки
Дональд Трамп
Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Видання The Hill, яке, як й інші американські медіа, веде підрахунок голосів виборщиків на виборах президента США, стверджує, що Дональд Трамп став 47-им в історії главою держави.

З посиланням на штаб Decision Desk ЗМІ повідомляє, що Трамп здобув перемогу у ключовому штаті Пенсильванія та на Алясці, що дозволяє йому отримати 270 голосів та стати недосяжним для Камали Гарріс.

Також про перемогу Трампа повідомив Fox News, який традиційно симпатизує республіканцям. Інші видання наразі не підтверджують результати в Пенсильванії, на Алясці та в низці інших важливих для підсумків волевиявлення штатах. Проте Трамп близький до перемоги: він лідирує щонайменше у трьох "штатах, які коливаються" і вже гарантовано виграв два з них – Північну Кароліну та Джорджію.

LB.ua стежить за подіями президентських виборів у США в онлайн-трансляції "Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів". 

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