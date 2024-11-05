Нетаньягу звільнив міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта

Через це звільнення в Ізраїлі почались протести.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив про звільнення міністра оборони Йоава Галанта.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Нетаньягу пояснив це звільнення відсутністю взаємної довіри.

Зокрема, Нетаньягу та Галант розійшлись у думках щодо управління війною, також Галанта звинувачують в заявах і діях, які суперечать рішенням уряду.

Галанта замінить міністр закордонних справ Ізраель Кац, в свою чергу міністр без портфеля Гідеон Саар замінить Каца на посаді голови МЗС.

Через це рішення у Ізраїлі почались протести.

Тисячі людей блокують шосе Аялон у Тель-Авіві, головну транспортну артерію Ізраїлю. Вони зупинили рух транспорту в обох напрямках, запалили численні багаття та встановили імпровізовані блокпости, ймовірно з дорожніх знаків та покинутих будівельних матеріалів.

Фото: Aviv Atlas / Pro-Democracy Protest Movement Протестувальники заблокували частину шосе Аялон у Тель-Авіві після того, як прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху оголосив про звільнення міністра оборони Йоава Галланта, 5 листопада 2024 р.

На місці перебувають кілька поліцейських. Точна кількість людей невідома, але кількість протестувальників перевищує 2 тис. У них прапори на знак солідарності із заручниками.

Також протестувальники повторюють мантру масових протестів 2023-го проти урядової реформи судової системи: “Демократія або революція!”