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Нетаньягу звільнив міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта

Через це звільнення в Ізраїлі почались протести.

Нетаньягу звільнив міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху і міністр оборони Йоав Галлант (позаду)
Фото: Ноам Ревкін Фентон/Flash90

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив про звільнення міністра оборони Йоава Галанта.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Нетаньягу пояснив це звільнення відсутністю взаємної довіри.

Зокрема, Нетаньягу та Галант розійшлись у думках щодо управління війною, також Галанта звинувачують в заявах і діях, які суперечать рішенням уряду.

Галанта замінить міністр закордонних справ Ізраель Кац, в свою чергу міністр без портфеля Гідеон Саар замінить Каца на посаді голови МЗС.

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Через це рішення у Ізраїлі почались протести.

Тисячі людей блокують шосе Аялон у Тель-Авіві, головну транспортну артерію Ізраїлю. Вони зупинили рух транспорту в обох напрямках, запалили численні багаття та встановили імпровізовані блокпости, ймовірно з дорожніх знаків та покинутих будівельних матеріалів.

Протестувальники заблокували частину шосе Аялон у Тель-Авіві після того, як прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху оголосив про звільнення міністра оборони Йоава Галланта, 5 листопада 2024 р.
Фото: Aviv Atlas / Pro-Democracy Protest Movement
Протестувальники заблокували частину шосе Аялон у Тель-Авіві після того, як прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху оголосив про звільнення міністра оборони Йоава Галланта, 5 листопада 2024 р.

На місці перебувають кілька поліцейських. Точна кількість людей невідома, але кількість протестувальників перевищує 2 тис. У них прапори на знак солідарності із заручниками.

Також протестувальники повторюють мантру масових протестів 2023-го проти урядової реформи судової системи: “Демократія або революція!”

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