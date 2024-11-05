Нетаньягу звільнив міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив про звільнення міністра оборони Йоава Галанта.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Нетаньягу пояснив це звільнення відсутністю взаємної довіри.
Зокрема, Нетаньягу та Галант розійшлись у думках щодо управління війною, також Галанта звинувачують в заявах і діях, які суперечать рішенням уряду.
Галанта замінить міністр закордонних справ Ізраель Кац, в свою чергу міністр без портфеля Гідеон Саар замінить Каца на посаді голови МЗС.
Через це рішення у Ізраїлі почались протести.
Тисячі людей блокують шосе Аялон у Тель-Авіві, головну транспортну артерію Ізраїлю. Вони зупинили рух транспорту в обох напрямках, запалили численні багаття та встановили імпровізовані блокпости, ймовірно з дорожніх знаків та покинутих будівельних матеріалів.
На місці перебувають кілька поліцейських. Точна кількість людей невідома, але кількість протестувальників перевищує 2 тис. У них прапори на знак солідарності із заручниками.
Також протестувальники повторюють мантру масових протестів 2023-го проти урядової реформи судової системи: “Демократія або революція!”