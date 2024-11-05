Південна Корея планує провести бойові ракетні стрільби у відповідь на запуск КНДР балістики

Південна Корея планує провести завтра бойові ракетні стрільби із залученням ракет класу “земля-земля” Hyunmoo-II і системи протиракетної оборони “земля-повітря” Cheongung, повідомляє інформаційне агентство Yonhap.

Навчання стануть відповіддю на нещодавні запуски балістичних ракет Північною Кореєю, повідомило виданню джерело у військах.

“У відповідь на ескалацію Північною Кореєю своїх провокацій з нещодавнім запуском міжконтинентальної балистичної ракети, навчання із застосуванням зброї, здатної вразити Північну Корею в непередбачених обставинах, відбудуться як попередження для Північної Кореї”, – сказало джерело.

Hyunmoo-II ‒ це балістична ракета малої дальності, яка експлуатується Стратегічним ракетним командуванням армії. Вважається, що ракета має радіус дії до 1000 кілометрів, що дозволить вразити всю Північну Корею.

Південна Корея проводила бойові ракетні навчання у відповідь на провокаційні дії Північної Кореї і раніше.

У жовтні 2022 року військові випустили балістичну ракету Hyunmoo-IIC після запуску Пхеньяном балістичної ракети середньої дальності.