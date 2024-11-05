Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
СБУ повідомила про підозру трьом українцям, які воювали проти ЗСУ на Курщині
СБУ повідомила про підозру трьом українцям, які воювали проти ЗСУ на Курщині
На війні загинули медикиня 3 штурмової Валентина Нагорна і її коханий
На війні загинули медикиня 3 штурмової Валентина Нагорна і її коханий
Міноборони планує психологічне відновлення військових, можна буде з родинами. Як це працюватиме
Міноборони планує психологічне відновлення військових, можна буде з родинами. Як це працюватиме
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Ексголова Держспецзв'язку зараз працює у ГУР: "маю якісь певні фахові знання"
Ексголова Держспецзв'язку зараз працює у ГУР: "маю якісь певні фахові знання"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Санду перемогла у важливій битві. Але майбутнє Молдови все ще під питанням
Санду перемогла у важливій битві. Але майбутнє Молдови все ще під питанням
ГоловнаСвіт

Південна Корея планує провести бойові ракетні стрільби у відповідь на запуск КНДР балістики

Сеул використає ракети класу “земля-земля” Hyunmoo-II і системи протиракетної оборони “земля-повітря” Cheongung.

Південна Корея планує провести бойові ракетні стрільби у відповідь на запуск КНДР балістики
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Південна Корея планує провести завтра бойові ракетні стрільби із залученням ракет класу “земля-земля” Hyunmoo-II і системи протиракетної оборони “земля-повітря” Cheongung, повідомляє інформаційне агентство Yonhap.

Навчання стануть відповіддю на нещодавні запуски балістичних ракет Північною Кореєю, повідомило виданню джерело у військах.

“У відповідь на ескалацію Північною Кореєю своїх провокацій з нещодавнім запуском міжконтинентальної балистичної ракети, навчання із застосуванням зброї, здатної вразити Північну Корею в непередбачених обставинах, відбудуться як попередження для Північної Кореї”, – сказало джерело.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Hyunmoo-II ‒ це балістична ракета малої дальності, яка експлуатується Стратегічним ракетним командуванням армії. Вважається, що ракета має радіус дії до 1000 кілометрів, що дозволить вразити всю Північну Корею.

Південна Корея проводила бойові ракетні навчання у відповідь на провокаційні дії Північної Кореї і раніше.

У жовтні 2022 року військові випустили балістичну ракету Hyunmoo-IIC після запуску Пхеньяном балістичної ракети середньої дальності.

  • Об'єднаний військовий штаб Південної Кореї повідомив сьогодні про черговий запуск балістичних ракет з КНДР у східному напрямку.
  • Кілька цілей, які ідентифікували як балістичні засоби ураження малої дальності, були запущені із Сарівона, що південніше Пхеньяна. Про загрозу також заявили у береговій охороні Японії.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies