ВМС Індонезії та Росії проводять перші спільні навчання в Яванському морі

Військово-морські сили Індонезії та Росії розпочали сьогодні свої перші спільні військові навчання в Яванському морі. Вони триватимуть до 8 листопада, пише Reuters з посиланням на інформацію індонезійського флоту.
Президент Індонезії Прабово Субіанто, який нещодавно обійняв посаду, раніше пообіцяв тісніші зв’язки з Росією з питань оборони. Під час поїздки до Москви в липні Прабово назвав Москву своїм “великим другом”.
Навчання проходять неподалік індонезійського міста Сурабая, на схід від столиці Джакарти. Вчора туди прибули чотири російські військові кораблі, заявили у ВМС Індії.
Аналітики кажуть, що навчання свідчать про активнішу готовність Індонезії дружити з будь-якою країною. “Це може означати, що Індонезія хоче працювати з усіма”, ‒ сказав професор міжнародних відносин Йоханес Сулайман.
Він додав, що все ще є питання щодо великої стратегії Прабово у зовнішній політиці, а через навчання Росія хоче показати, що Москва все ще має друзів.
- Індонезія проводила військові навчання з іншими країнами. З 2006 року відбуваються спільні зі США щорічні навчання “Super Garuda Shield”. У навчаннях 2024 року, які тривали два тижні у серпні та вересні, взяли участь понад 4500 військовослужбовців.