ВМС Індонезії та Росії проводять перші спільні навчання в Яванському морі

Військово-морські сили Індонезії та Росії розпочали сьогодні свої перші спільні військові навчання в Яванському морі. Вони триватимуть до 8 листопада, пише Reuters з посиланням на інформацію індонезійського флоту.

Президент Індонезії Прабово Субіанто, який нещодавно обійняв посаду, раніше пообіцяв тісніші зв’язки з Росією з питань оборони. Під час поїздки до Москви в липні Прабово назвав Москву своїм “великим другом”.

Навчання проходять неподалік індонезійського міста Сурабая, на схід від столиці Джакарти. Вчора туди прибули чотири російські військові кораблі, заявили у ВМС Індії.

Аналітики кажуть, що навчання свідчать про активнішу готовність Індонезії дружити з будь-якою країною. “Це може означати, що Індонезія хоче працювати з усіма”, ‒ сказав професор міжнародних відносин Йоханес Сулайман.

Він додав, що все ще є питання щодо великої стратегії Прабово у зовнішній політиці, а через навчання Росія хоче показати, що Москва все ще має друзів.