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Японія запустила флагманську ракету H3 із військовим супутником

Ракета виведе оборонний супутник на орбіту на висоту близько 36 000 кілометрів. 

Японія запустила флагманську ракету H3 із військовим супутником
Японська ракета H3
Фото: EPA/UPG

Японія запустила флагманську ракету H3 із супутником зв’язку Міністерства оборони. Це третій поспіль успішний старт після невдалого дебюту в 2023 році.

Про це пише Kyodo News.

Запуск спочатку був запланований на 20 жовтня, а потім неодноразово переносився через погодні умови та інші причини. Серія H3 є наступником теперішньої H2A, яка підтримувала розвиток космосу в Японії більше 20 років. Їі зніматимуть із експлуатації до кінця березня.

Четверта ракета H3 виведе оборонний супутник на орбіту на висоту близько 36 000 кілометрів. Супутник разом із двома іншими вже працюючими призначений для покращення зв’язку для Сил самооборони країни.

Ракета, розроблена Японським агентством аерокосмічних досліджень і компанією "Mitsubishi", стартувала з космічного центру Танегасіма в південно-західній префектурі Кагосіма.

Вперше H3 запустили  у березні 2023 року, але цей політ тривав декілька хвилин і закінчився наказом про самознищення через несправність двигуна другого ступеня. У лютому та липні цього року були успішно запущені ракети №2 і №3.

Конкуренція в космічному бізнесі посилилася після того, як на ринок вийшла американська компанія SpaceX, яка може похвалитися революційними технологіями та великим досвідом запусків ракет.

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