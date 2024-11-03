У Криму російська ракета впала на будинок, - ЗМІ

Росіяни запустили ракету з Сімферопольського району близько 12:55, коли в південних областях України була повітряна тривога.

На території окупованого Криму впала ракета, вона влучила у будинок.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляє, що росіяни запустили ракету з Сімферопольського району близько 12:55. У той час в південних областях України була оголошена повітряна тривога.

Зазначається, що запущена ворожа ракета впала у селі Скворцове Сімферопольського району.

"Зруйновано будинок на вул. Терешкової. Район оточений поліцією та ФСБ. Інших подробиць наразі немає", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в січні одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа.